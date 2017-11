Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! William Karlsson je svoj drugi gol na tekmi dosegel po napaki Jonathana Quicka. Foto: Reuters Dodaj v

Los Angeles praznih rok iz kockarskega raja

Anže Kopitar brez točke

20. november 2017 ob 08:32

Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v obračunu vodilnih ekip pacifiške divizije s 4:2 izgubili proti novincu v Ligi NHL Vegas Golden Knights, tako da je njihova prednost le še eno točko.

Zlati vitezi so tekmo pred svojimi navijači odločili praktično v uvodnih 12 minutah, ko so povedli s 3:0. Jonathana Quicka je v 55. sekundi načel William Karlsson, vodstvo je v deseti minuti povišal Cody Eakin, dve minuti pozneje pa je še enkrat zadel Karlsson.

Quicka je v vratih zamenjal Darcy Kuemper, ki je zaustavil vseh 30 strelov.

Zaostanek je v 29. minuti znižal Trevor Lewis, priključek pa so Kralji ujeli v 52. minuti prek Tannerja Pearsona. Končni izid je minuto pred koncem postavil Alex Tuch z golom v prazno mrežo. Anže Kopitar se ni vpisal med podajalce.

Knightsi so na devetih domačih tekmah izgubili le enkrat.

VEGAS - LOS ANGELES 4:2

Karlsson 1., 12., Eakin 10., Tuch 59.; Lewis 29., Pearson 52.



CAROLINA - NY ISLANDERS 4:2

DETROIT - COLORADO * 3:4

NY RANGERS - OTTAWA 3:0

ANAHEIM - FLORIDA 3:2

* - v podaljšku



Tekme 20. novembra:

BUFFALO - COLUMBUS

TORONTO - ARIZONA

WASHINGTON - CALGARY

NASHVILLE - WINNIPEG

MINNESOTA - NEW JERSEY

SAN JOSE - ANAHEIM

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 20 15 3 2 32 TORONTO MAPLE LEAFS 21 14 7 0 28 DETROIT RED WINGS 21 10 8 3 23 OTTAWA SENATORS 19 8 5 6 22 BOSTON BRUINS 19 8 7 4 20 MONTREAL CANADIENS 21 8 11 2 18 FLORIDA PANTHERS 20 7 11 2 16 BUFFALO SABRES 20 5 11 4 14 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 19 11 5 3 25 COLUMBUS BLUE JACK. 20 12 7 1 25 PITTSBURGH PENGUINS 22 11 8 3 25 NEW YORK ISLANDERS 20 11 7 2 24 WASHINGTON CAPITALS 21 11 9 1 23 CAROLINA HURICANES 19 9 6 4 22 NEW YORK RANGERS 21 10 9 2 22 PHILADELPHIA FLYERS 20 8 8 4 20 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 21 15 5 1 31 WINNIPEG JETS 19 12 4 3 27 NASHVILLE PREDATORS 19 11 6 2 24 CHICAGO BLACKHAWKS 20 10 8 2 22 COLORADO AVALANCHE 19 10 8 1 21 DALLAS STARS 20 10 9 1 21 MINNESOTA WILD 19 9 8 2 20 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 21 12 7 2 26 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 19 12 6 1 25 CALGARY FLAMES 19 11 8 0 22 ANAHEIM DUCKS 19 9 7 3 21 VANCOUVER CANUCKS 20 9 8 3 21 SAN JOSE SHARKS 18 10 8 0 20 EDMONTON OILERS 20 7 11 2 16 ARIZONA COYOTES 22 4 15 3 11

