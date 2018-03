Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kralje na zadnjih 12 tekmah čaka krčevit boj za končnico. Foto: AP Dodaj v

Los Angelesu le točka proti zadnji Arizoni

Podaja Kopitarja in zgrešen kazenski strel

14. marec 2018 ob 08:24

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so po streljanju kazenskih strelov izgubili v Arizoni (3:4), tako da so proti najslabši ekipi Zahodne konference iztržili le točko.

Kralji so lahko srečni, da so sploh izsilili podaljšek. Arizona je sredi druge tretjine povedla s 3:0 in vse je kazalo, da to ne bo večer Anžeta Kopitarja in kolegov. Vrnitev Los Angelesa se je začela v 31. minuti z zadetkom Tannerja Pearsona, le 27 sekund po tretjem golu Arizone.

V zadnjem delu se je z dvema zadetkoma izkazal Jeff Carter. Najprej je zadel v 53. minuti, nato pa še v 58., ko se je med podajalce vpisal tudi Kopitar.

Podaljšek ni dal zmagovalca, tako da so odločali kazenski streli. Kopitar v prvi seriji ni bil uspešen. V drugi seriji je Arizono v vodstvo popeljal Clayton Keller, a je v tretji seriji izenačil Adrian Kempe. Odločitev je padla v peti seriji, ko je Jacka Campbella premagal Aleks Goligoski.

Razmerje v strelih je bilo 37:29 v korist Los Angelesa, ki bo naslednjo tekmo igral v noči na četrtek v Staples Centru proti za končnico že odpisanemu Detroitu.

ARIZONA - LOS ANGELES * 4:3

Keller 6., Cousins 16., Dvorak 31.; Paerson 31., Carter 53., 58. (podaja Kopitar)

* - kazenski streli



CAROLINA - BOSTON 4:6

MONTREAL - DALLAS 4:2

TAMPA BAY - OTTAWA 4:7

NASHVILLE - WINNIPEG 3:1

MINNESOTA - COLORADO 1:5

CALGARY - EDMONTON 1:0

Tekme 14. marca:

TORONTO - DALLAS

NY RANGERS - PITTSBURGH

EDMONTON - SAN JOSE

VEGAS - NEW JERSEY

ANAHEIM - VANCOUVER

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 70 48 18 4100 BOSTON BRUINS 68 44 16 8 96 TORONTO MAPLE LEAFS 69 40 22 7 87 WASHINGTON CAPITALS 69 39 23 7 85 PITTSBURGH PENGUINS 70 40 26 4 84 PHILADELPHIA FLYERS 70 35 24 11 81 COLUMBUS BLUE JACKETS 70 37 28 5 79 NEW JERSEY DEVILS 69 35 26 8 78 ------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 67 34 26 7 75 CAROLINA HURRICANES 70 30 29 11 71 NEW YORK ISLANDERS 69 30 29 10 70 NEW YORK RANGERS 70 31 32 7 69 MONTREAL CANADIENS 70 26 32 12 64 DETROIT RED WINGS 69 26 32 11 63 OTTAWA SENATORS 69 25 33 11 61 BUFFALO SABRES 69 22 35 12 56 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 69 45 14 10100 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 69 45 19 5 95 WINNIPEG JETS 70 41 19 10 92 MINNESOTA WILD 70 39 24 7 85 SAN JOSE SHARKS 69 37 23 9 83 COLORADO AVALANCHE 69 37 24 8 82 LOS ANGELES KINGS 70 38 26 6 82 DALLAS STARS 70 38 26 6 82 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 70 34 24 12 80 CALGARY FLAMES 71 35 26 10 80 ST. LOUIS BLUES 69 37 27 5 79 CHICAGO BLACKHAWKS 70 30 32 8 68 EDMONTON OILERS 69 30 35 4 64 VANCOUVER CANUCKS 70 25 36 9 59 ARIZONA COYOTES 69 23 35 11 57

R. K.