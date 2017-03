Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Lustenaua so izsilili četrto tekmo. Foto: Drago Cvetanovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lustenau do velikega preobrata - Winzig odločil tri sekunde pred koncem

Četrta tekma bo v soboto

8. marec 2017 ob 21:00

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so bili že zelo blizu preboju v polfinale Alpske lige. Pred 3.500 gledalci v Podmežakli so vodili z 2:0, a je Lustenau prišel do zmage tri sekunde pred koncem (2:3).

Železarji so na tretji tekmi četrtfinala vodili z 2:0 in imeli vse pod nadzorom, v zadnjih 12 minutah pa so prejeli tri zadetke in v soboto zvečer bo na sporedu četrta tekma v Lustenauu.

Uvodni plošček je v sijajnem vzdušju vrgel nekdanji jeseniški idol Žiga Jeglič. Tekma se je začela z nekaj zamude, saj je ekipa iz Lustenaua imela tehnično okvaro na avtobusu.

Berlisk kronal odličen začetek železarjev

Že v uvodnih minutah so železarji tekmeca stisnili pred njihova vrata. V 4. minuti je Marjan Manfreda za las zgrešil, a je v nadaljevanju akcije zadel Nejc Berlisk. Lustenau je že v naslednji minuti napadal z igralcem več, ampak prave nevarnosti za Roka Stojanoviča ni bilo. Po strelu Berliska je z modre črte sprožil še Martin Oraže in Patricka Machreicha zadel v rokavico. Gostitelji so imeli premoč in sprožili so veliko več nevarnih strelov.

Že v 38. sekundi druge tretjine je Nathan Di Casmirro povišal na 2:0 in gostje so bili v izgubljenem položaju.

Lustenau do velikega preobrata

V 48. minuti je Marco Zorec znižal ob prednosti igralca več. Lustenau je dobil silovit zalet in v 51. minuti je Stefan Wiedmaier izenačil na 2:2. Vse je že kazalo na podaljšek, ko je tri sekunde pred zadnjim piskom sirene Philipp Winzig šokiral Jeseničane in podaljšal serijo.

Četrtfinale, tretje tekme:

SIJ ACRONI JESENICE - LUSTENAU 2:1

2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

3.500; Berlisk 4., Di Casmirro 21.; Zorec 48., Wiedmaier 51., Winzig 60.



Ob 20.00:

RITTEN - NEUMARKT 2:0



Ob 20.30:

PUSTERTAL - CORTINA 0:2



ASIAGO - FELDKIRCH 2:0





A. G.