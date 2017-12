Mladi risi na Bledu uspešno začeli SP

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je svetovno prvenstvo divizije I (skupina B), ki poteka na Bledu, začela z zmago. Boljši so bili od Ukrajincev s 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Slovenci na domačem terenu lovijo prvo mesto in napredovanje v višji kakovostni razred.

Danes so Slovenci po zadržanem začetku in nekaj dobrih obrambah Žige Kogovška prišli do vodstva v 22. minuti, ko je v polno zadel Jan Drozg. Isti igralec je povišal na 2:0 pet minut pozneje, ko je imela Slovenija številčno prednost, a so pred koncem drugega dela igre "power play" izkoristili tudi tekmeci za znižanje na 1:2.

Zadnji del tekme so slovenski igralci začeli podobno kot drugega, saj so bili uspešni že ob prvem prihodu pred ukrajinski gol. Zadel je Jaka Sodja, prednost dveh golov pa so Slovenci zadržali kljub pritiskom tekmecev in še eni njihovi prednosti igralca več, ki pa je ostala neizkoriščena.

Selektor Gorazd Rekelj je v ekipo na Bledu povabil vratarje Žigo Kogovška, Uroša Plavca in Luko Sotlarja, branilce Lana Bruna Rauha, Nejca Brusa, Jakoba Jugovica, Tineta Klofutarja, Gašperja Korošca, Petra Pavca, Nejca Stojana, Žigo Urukala ter napadalce Matevža Bana, Nika Brgleza, Jana Drozga, Filipa Jerama, Roka Kapela, Aneja Kujavca, Luko Pretnarja, Patrika Rajsarja, Marka Severja, Jako Sodjo, Erika Svetino, Jako Šturma, Maja Tavčarja in Patrika Tišlarja.

Naslednja tekma Slovenijo čaka v nedeljo, ob 16.30 bo njena tekmica Litva. Tekmeci Slovenije so še: Italija, Litva, Norveška in Poljska.