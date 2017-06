Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 18-letni Nico Hischier je postal prvi izbor NHL-nabora, igral pa bo za New Jersey. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na NHL-naboru prvič v glavni vlogi švicarski hokejist

Hischierja izbral New Jersey

24. junij 2017 ob 10:01

Chicago - MMC RTV SLO/STA

Prvi izbor na letošnjem naboru Lige NHL je postal švicarski hokejist Nico Hischier. Izbral ga je New Jersey. Los Angeles se je odločil za Kanadčana Gabriela Vilardija.

Hischier je prvi Švicar, ki je na naboru dobil status številke ena. Zadnjo sezono je igral v Halifaxu v Ligi QMJHL, s 86 točkami za 38 golov in 48 podaj (na 57 tekmah) je dobil nagrado za novinca leta.

Za 18-letnim Švicarjem je na prireditvi v Chicagu na vrsto prišel Nolan Patrick, ki ga je izbrala Philadelphia, tretji pa je bil Finec Miro Heiskanen, ki ga je kot najvišje postavljenega branilca izbralo moštvo Dallas Stars.

Letošnji nabor se bo s preostalimi šestimi krogi nadaljeval danes, v prvem krogu pa so bili med igralci, ki ne prihajajo iz Severne Amerike, najbolje zastopani Finci, saj so jih klubi izbrali šest. Kanadčani so imeli v prvem krogu 12 igralcev, Američani pet, Čehi dva, Rusi pa enega.

Prvič se je nabora udeležila tudi ekipa Vegas Golden Knights, ki bo v naslednji sezoni kot 31. moštvo sodelovala v NHL. Vitezi so kot šesti izbrali Američana Codyja Glassa. Ekipa Los Angeles Kings, kjer igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je izbirala kot 11. in se odločila za Kanadčana Gabriela Vilardija.

T. O.