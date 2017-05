Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nashville je odrešil 26-letni Švicar Roman Josi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nashville nadaljuje prevlado v svoji dvorani

Deseta zamaga v končnici na 13 tekmah

17. maj 2017 ob 09:24

Nashville - MMC RTV SLO

Z zadetkom Romana Josija manj kot tri minute pred koncem so hokejisti Nashvilla z 2:1 premagali Anaheim in z istim izidom vodijo v seriji konferenčnega finala Lige NHL.

Predatorji so upoštevajoč lansko sezono dobili deseto zaporedno tekmo v končnici na domačem ledu, kar je nazadnje uspelo Detroitu v sezoni 1997/98.

"Navijači so neverjetni. Res sem mislil, da stopnja več ne obstaja, toda nocoj so jo dosegli. Zelo so nam pomagali, še posebej pri teh dveh golih," je povedal branilec Predatorjev Mattias Ekholm.

Po zadetku Coreyja Perryja v 36. minuti je Nashville pred zadnjimi 20 minutami zaostajal. Izidi je v 44. minuti poravnal Filip Forsberg, zmagoviti zadetek pa je ob številčni premoči 2:43 pred koncem zabil Josi. V vratih Anaheima je sicer blestel John Gibson, ki je zbral 38 obramb. Pekka Rinne je na drugi strani zaustavil 19 od 20 strelov na svoja vrata.

"Vedeli smo, da je le vprašanje časa, kdaj bomo dosegli gol ali dva. To je bila ena naših najboljših predstav v končnici," je povedal branilec Ryan Ellis. Nashville je v letošnji končnici dobil 10 od 13 tekem.

ZAHOD, tretja tekma:

NASHVILLE - ANAHEIM (2:1)

2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Forsberg 44., Josi 58.; Perry 36.

Obrambe: Rinne 19; Gibson 38.

VZHOD, tretja tekma, sreda:

OTTAWA - PITTSBURGH (1:1)

R. K.