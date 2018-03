Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Filip Forsber je dosegel dva gola. Z drugim je minuto in devet sekund pred koncem tekme odločil zmagovalca. Foto: Reuters Dodaj v

Nashville prvi, ki si je v NHL-u zagotovil mesto v končnici

Forsberg in Sissons zadela po dvakrat

17. marec 2018 ob 10:13

Denver - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Nashvilla so na gostovanju v Denverju s 4:2 odpravili Colorado in so prvo moštvo, ki so si zagotovili nastop v končnici Lige NHL.

"Posel kot običajno," je po tekmi dejal branilec Ryan Ellis in dodal: "Zdaj pa nazaj na delo." Neverjetni Plenilci so na zadnjih 14 tekmah vknjižili 13 zmag in poraza po rednem delu niso doživeli že od 17. februarja proti Detroitu."Fantje so dobro vedeli, da jih današnja zmaga pelje v končnico, zato sem vedel, da se bodo še bolj borili," je po tekmi dejal trener gostov Peter Laviolette in ob tem pristavil: "Zelo mi je bila všeč naša današnja igra. A nič ne bo šampanjca, gremo naprej."

Prvi vratar Pekka Rinne je imel prost večer, potem ko je v četrtek pomagal Nashvillu premagati Arizono. Moštvo ga z Juusom Sarosom ni pogrešalo, saj je rezervni vratar dobro opravil svoje delo in zbral 33 obramb. Velik delež k uspehu sta prispevala tudi Colton Sissons in Filip Forsberg, ki sta domačo mrežo zatresla po dvakrat. Za gostitelje, ki kljub porazu ostajajo v igri za končnico, sta zadela Nathan MacKinnon in Gabriel Landeskog.

Tekme 16. marca:

WASHINGTON - NY ISLANDERS 6:3



OTTAWA - DALLAS 3:2 - v podaljšku

COLORADO - NASHVILLE 2:4

CALGARY - SAN JOSE 4:7

ANAHEIM - DETROIT 4:2

VEGAS - MINNESOTA 2:4



Tekme 17. marca:

BUFFALO - CHICAGO

FLORIDA - EDMONTON

LOS ANGELES - NEW JERSEY

TORONTO - MONTREAL

TAMPA BAY - BOSTON

CAROLINA - PHILADELPHIA

COLUMBUS - OTTAWA

ST. LOUIS - NY RANGERS

ARIZONA - MINNESOTA

VANCOUVER - SAN JOSE

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 70 48 18 4100 BOSTON BRUINS 69 44 17 8 96 TORONTO MAPLE LEAFS 71 42 22 7 91 WASHINGTON CAPITALS 71 41 23 7 89 PITTSBURGH PENGUINS 72 41 26 5 87 PHILADELPHIA FLYERS 71 35 25 11 81 COLUMBUS BLUE JACKETS 71 38 28 5 81 NEW JERSEY DEVILS 70 36 26 8 80 --------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 68 35 26 7 77 CAROLINA HURRICANES 70 30 29 11 71 NEW YORK RANGERS 71 32 32 7 71 NEW YORK ISLANDERS 71 30 31 10 70 MONTREAL CANADIENS 71 26 33 12 64 OTTAWA SENATORS 70 26 33 11 63 DETROIT RED WINGS 71 26 34 11 63 BUFFALO SABRES 70 22 36 12 56 ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 71 47 14 10104 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 71 45 21 5 95 WINNIPEG JETS 71 42 19 10 94 MINNESOTA WILD 71 40 24 7 87 SAN JOSE SHARKS 71 39 23 9 87 LOS ANGELES KINGS 71 39 26 6 84 COLORADO AVALANCHE 71 38 25 8 84 DALLAS STARS 72 38 26 8 84 --------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 72 36 24 12 84 CALGARY FLAMES 72 35 27 10 80 ST. LOUIS BLUES 70 37 28 5 79 CHICAGO BLACKHAWKS 71 30 33 8 68 EDMONTON OILERS 70 30 35 5 65 VANCOUVER CANUCKS 71 25 37 9 59 ARIZONA COYOTES 70 23 36 11 57

