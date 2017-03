Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eric Pance je odločil srečanje v Podmežakli. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pance poskrbel za zmagovit uvod Jeseničanov v končnico

Naslednja tekma serije v soboto v Lustenauu

1. marec 2017 ob 21:43

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sij Acroni Jesenic so dobili prvo četrtfinalno tekmo v končnici Alpske lige. V Podmežakli so po podaljšku s 3:2 premagali Lustenau. Mož odločitve je bil Eric Pance.

Ta je v šesti minuti podaljška izkoristil power play in plošček poslal za hrbet Patricka Machreicha. Na prvi gol železarjev so morali njihovi navijači čakati dolgo, šele v izdihljajih druge tretjine je v polno po podaji Nejca Berliska zadel Nathan Di Casmirro, potem ko so gostje v igri z igralcem več povedli prek Petra Vala v 22. minuti.

Na začetku zadnje tretjine je za vsesplošno veselje poskrbel Marjan Manfreda, ki je po podaji Saša Rajsarja zadel za vodstvo z 2:1, a je izid - znova ob power playju - poravnal Martins Cipulis.

V podaljšku si je veliko napako nato privoščil Marco Zorec in bil izključen, svojo ekipo je pustil na cedilu, Jeseničani pa so manjko igralcev na gostujoči strani izkoristili in v četrtfinalni seriji povedli z 1:0. Naslednja tekma bo v Lustenauu v soboto ob 19.30.

Alpska liga, končnica, četrtfinale

Prve tekme:

SIJ ACRONI JESENICE - LUSTENAU

* 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)

Di Casmirro 40., Manfreda 44., Pance 66.; Vala 22., Cipulis 55.

* - po podaljšku



Ob 19.30:

RITTEN - NEUMARKT



Ob 20.30:

PUSTERTAL - CORTINA



ASIAGO - FELDKIRCH

Igrajo na tri zmage.

M. L.