Hokejisti Vegasa v Pacifiški diviziji zaostajajo štiri točke za Los Angelesom Anžeta Kopitarja. Foto: Reuters

Pet podaj Panarina, Columbus zavzel prvo mesto v svoji diviziji

Vegas po kazenskih strelih boljši od Nashvilla

9. december 2017 ob 10:35

Newark - MMC RTV SLO, STA

V Ligi NHL so v noči na soboto največ zadetkov videli v Newarku, kjer je Columbus s 3:5 odpravil domači New Jersey. Rus Artemi Panarin je bil podajalec pri vseh petih zadetkih gostov, ki so prehiteli Devilse na prvem mestu Metropolitanske divizije.

26-letni napadalec je uprizoril najboljšo predstavo v karieri. Ruski reprezentant je izenačil kar 16 let star klubski rekord po številu doseženih podaj na eni tekmi. Nazadnje se je s takšnim dosežkom lahko pohvalil Espen Knutsen, ki je pet podaj vpisal 24. marca 2001 na tekmi proti Calgaryju.

New Jersey je po prvi tretjini vodil z 2:0, nato pa je Panarin v drugi namestil tri zadetke in v zadnji tretjini še dva. V torek je bilo na dvoboju istih tekmecev v Columbusu 1:4 za Devilse.

Washington ima tako kot Columbus 37 točk, na domačem ledu je s 4:2 premagal New York Rangerse. Hokejisti iz prestolnice so povedli že po pičlih 14 sekundah, ko je Jay Beagle dosegel najhitrejši gol Washingtona v tej sezoni. Washington je zmagal četrtič zapored in sedmič na zadnjih osmih tekmah.

Nashville je pred domačimi navijači po kazenskih strelih moral priznati premoč Vegasu. Vratar gostov Malcolm Subban je z 41 ubranjenimi streli dosegel rekord kariere. Obranil je tudi vseh šest kazenskih strelov Nashvilla, za katerega igra njegov starejši brat P. K. Subban. Brata Subban sta se prvič pomerila na tekmi v Ligi NHL in sta deseta brata, ki sta zaigrala eden proti drugemu.



Tekme 8. decembra:

NEW JERSEY - COLUMBUS 3:5

WASHINGTON - NY RANGERS 4:2



NASHVILLE - VEGAS 3:4 - po kazenskih strelih



CHICAGO - BUFFALO 3:2 - v podaljšku



ANAHEIM - MINNESOTA 2:3 - v podaljšku

Tekme 9. decembra:

DETROIT - ST. LOUIS

BOSTON - NY ISLANDERS

MONTREAL - EDMONTON

TAMPA BAY - WINNIPEG



FLORIDA - COLORADO

NY RANGERS - NEW JERSEY



PITTSBURGH - TORONTO

COLUMBUS - ARIZONA



DALLAS - VEGAS

SAN JOSE - OTTAWA



CALGARY - VANCOUVER

LOS ANGELES - CAROLINA

VZHODNA KONFERENCA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 28 20 6 2 42 TORONTO MAPLE LEAFS 29 18 10 1 37 BOSTON BRUINS 26 13 9 4 30 MONTREAL CANADIENS 30 13 13 4 30 DETROIT RED WINGS 28 11 12 5 27 FLORIDA PANTHERS 28 11 13 4 26 OTTAWA SENATORS 27 9 11 7 25 BUFFALO SABRES 29 7 17 5 19 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 29 18 10 1 37 WASHINGTON CAPITALS 30 18 11 1 37 NEW JERSEY DEVILS 28 16 8 4 36 NEW YORK ISLANDERS 28 16 9 3 35 PITTSBURGH PENGUINS 30 16 11 3 35 NEW YORK RANGERS 28 15 11 2 32 PHILADELPHIA FLYERS 29 11 11 7 29 CAROLINA HURICANES 27 11 10 6 28

ZAHODNA KONFERENCA

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 29 19 8 2 40 NASHVILLE PREDATORS 29 18 7 4 40 WINNIPEG JETS 29 17 8 4 38 DALLAS STARS 29 16 12 1 33 MINNESOTA WILD 28 14 11 3 31 CHICAGO BLACKHAWKS 29 13 11 5 31 COLORADO AVALANCHE 27 12 13 2 26 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 30 19 8 3 41 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 28 18 9 1 37 SAN JOSE SHARKS 27 15 10 2 32 VANCOUVER CANUCKS 29 14 11 4 32 CALGARY FLAMES 29 15 12 2 32 ANAHEIM DUCKS 30 12 11 7 31 EDMONTON OILERS 28 11 15 2 24 ARIZONA COYOTES 31 7 19 5 19

