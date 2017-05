Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pittsburgh je na pragu velikega finala. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pingvini preluknjali mrežo Senatorjev

Pittsburgh zadnjih šest tretjin dobil z izidom 10:2

22. maj 2017 ob 09:12

Štirje goli v desetih minutah prve tretjine so tlakovali pot hokejistov Pitssburgha do visoke zmage s 7:0 nad Ottawo, po kateri branilce naslova od velikega finala loči le še ena zmaga.

Pingvini v finalu Vzhodne konference vodijo s 3:2 in si lahko veliki finale zagotovijo že v noči na sredo.

Olli Mata je načel Craiga Andersona v 9. minuti, nato pa so se med strelci do 19. minute zvrstili Sidney Crosby, Bryan Rus in Scott Wilson. Ko je na začetku druge tretjine zadel še Matt Cullen, je bil odpor Ottawe dokončno zlomljen. V zadnjem delu sta zadela še Phil Kessel in Trevor Daley.

Potem ko je Ottawa na tretji tekmi slavila s 5:1, so Pingvini zadnjih šest tretjin dobili z izidom 10:2.

Andersona je po štirih prejetih zadetkih zamenjal Mike Condon, ki pa je klonil že po 94 sekundah v drugi tretjini. Predajo je trener Ottawe Guy Boucher potrdil v zadnjih 20 minutah, ko se je odločil nameniti počitek Eriku Karlssonu, Dericku Brassardu in Cidyju Ceciju.

Ottawa je tretja ekipa v letošnji končnici, ki je izgubila za najmanj šest golov.

VZHOD, peta tekma:

PITTSBURGH - OTTAWA (3:2)

7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Maatta 9., Crosby 13., Rust 17., Wilson 19., Cullen 22., Kessel 41., Daley 49.

Obrambe: Murray 25; Anderson 10, Condon 19.



ZAHOD, šesta tekma, ponedeljek:

NASHVILLE - ANAHEIM (3:2)

