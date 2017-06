Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sidney Crosby je bil tako kot lani izbran za najboljšega igralca finalne serije. Foto: Reuters Pittsburgh je v letošnjem finalu prvič slavil na gostovanju. Vseh pet naslovov v Ligi NHL so Pingvini proslavili na gostujočem ledu. Foto: Reuters Tako je Patric Hornqvist premagal Pekko Rinneja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pittsburghov dvojček: Po 19 letih spet ubranitev naslova v Ligi NHL

Patric Hornqvist zadel 95 sekund pred koncem

12. junij 2017 ob 08:02

Nashville - MMC RTV SLO

Z goloma v izdihljajih obračuna so hokejisti Pittsburgha na gostovanju z 2:0 premagal Nashville in postali prva ekipa po 19 letih, ki je ubranila naslov v Ligi NHL.

Mreži sta mirovali vse do predzadnje minute, ko je 95 sekund pred koncem Pingvine v vodstvo povedel Patric Hornqvist. Zmago je 14 sekund pred zaključno sireno z golom v prazno mrežo potrdil Carl Hagelin.

V ameriških poklicnih športih je nazadnje naslov uspelo ubraniti New Englandu leta 2005, v Ligi NHL pa Detroitu leta 1998. Pittsburgh je naslov osvojil petič in se je na šestem mestu večne lestvice izenačil z Edmonton, ki sta ga takrat vodila Wayne Gretzky in Mark Messier.

"Vse leto smo vedeli, da bo težko, toda bili smo kos izzivu. Imeli smo veliko poškodb, vendar smo vedno našli pot naprej," je povedal Crosby, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca finala. V njem je prispeval gol in šest podaj. Več točk v končnici je zbral le njegov soigralec Jevgenij Malkin (28:27).

Nashville je prvič v končnici izgubil tekmo na domačem ledu v rednem delu. Odločil je Hornqvist, ki je dobil odbiti plošček po strelu z modre črte in ga za golom od leve rame vratarja Pekke Rinneja (27 obramb) poslal v mrežo. "Vsekakor bo to najbolj pomemben gol v moji karieri. Za vedno bo vpisan v mojem srcu," je povedal Hornqvist.

Predatorji so sicer premagali Matta Murrayja (27 obramb) na začetku druge tretjine, vendar so sodniki kljub silovitim protestom igralcev in navijačev zadetek razveljavili.

Šesta tekma:

NASHVILLE - PITTSBURGH (2:4)

Hornqvist 59., Hagelin 60.



Obrambe: Rinne 27; Murray 27.

Zadnjih deset zmagovalcev NHL:

2017: Pittsburgh Penguins

2016: Pittsburgh Penguins

2015: Chicago Blackhawks

2014: Los Angeles Kings

2013: Chicago Blackhawks

2012: Los Angeles Kings

2011: Boston Bruins

2010: Chicago Blackhawks

2009: Pittsburgh Penguins

2008: Detroit Red Wings

Moštva z največ naslovi:

1. Montreal 24

2. Toronto 13

3. Detroit 11

4. Boston 6

. Chicago 6

6. Pittsburgh 5

. Edmonton 5

R. K.