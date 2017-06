Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! David Planko je zadnje tri sezone igral za Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Planko podpisal enoletno pogodbo z Jeseničani

Poklical ga je predsednik Pogačar

26. junij 2017 ob 23:27

Vodstvo Jesenic sestavlja ekipo za novo sezono v Alpski ligi. Branilec David Planko, ki je pred nekaj dnevi praznoval 24. rojstni dan, je podpisal enoletno pogodbo.

V Podmežakli ostajata tudi Luka Kalan in mož odločitve v finalu preteklega državnega prvenstva Miha Logar.

Planko je bil je član mlade reprezentance, želi pa si nastopov tudi v članski izbrani vrsti. Pravi, da zanj poletnega oddiha ni: "Na novo sezono se že pripravljam. Družbo na treningih mi delata brata Ograjenšek. Bazične priprave so zelo pomembne, zato ni časa za poletne oddihe. Komaj čakam, da se pridružim ekipi na skupnih pripravah. Do takrat pa bom treniral doma."

Pred tremi leti je zapustil Celje in zaigral za Olimpijo. Tri sezone v Ligi Ebel so bile zelo koristne. "V celjski članski ekipi sem igral v takratni Ligi INL. Seveda sem si želel prestopiti v boljši in močnejšo ligo. Prestopil sem v Olimpijo in tam odigral tri sezone. Na začetku sem se lovil, Ebel je bila nekaj nivojev boljša liga, vse je bilo močneje in hitreje od tistega, kar sem bil vajen. A s časom sem ujel ritem in igral vse bolje. Takrat je v Ljubljani igralo nekaj fantov iz Celja in hitro sem se prilagodil. Tekmeci so bili večinoma boljši, ampak na takih tekmah se lahko naučiš zelo veliko. Zdaj je čas, da znanje pokažem v novi sredini," je pojasnil Planko.

Prav dolgo ni razmišljal

Želel si je spremembe, zato se je odzval vabilu jeseniške uprave: "Kmalu po koncu sezone me je poklical predsednik Jesenic Anže Pogačar. Ponudil mi je mesto v ekipi, povedal je svoje pogoje in želje. Vse skupaj se mi je zdelo zanimivo in sprejel sem ponujeno mesto v ekipi Jesenic. K temu je pripomogla negotovost v Ljubljani, drugih zanimivih ponudb pa tudi ni bilo. Vem, da so razmere za delo na Jesenicah zelo dobre, da je ekipa ambiciozna, dokaj mlada in da v garderobi vlada dobro vzdušje. Prav dolgo nisem razmišljal in v novi sezoni bom igral v rdečem dresu."

"Po pogovorih s predsednikom Pogačarjem sem prepričan, da bo ekipa zelo dobra, po moči podobna tisti iz pretekle sezone, zato so tudi želje in cilji visoki. Do zmag pride le ekipa in vse bom naredil, da bomo uspešni. Novo okolje me bo zanesljivo zelo motiviralo. Zelo dobro se zavedam, kaj na Jesenicah edino šteje. Kot ekipa to lahko dosežemo," je še dodal branilec Planko.

