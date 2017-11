Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je na 25 tekmah dosegel 12 golov, toliko kot v celotni prejšnji sezoni. Foto: AP Dodaj v

Prerojeni Kopitar že pri izkupičku iz prejšnje sezone

Skupaj je zbral že 28 točk

29. november 2017 ob 08:27

Detroit - MMC RTV SLO

Z dvema goloma in podajo je bil Anže Kopitar igralec tekme v Detroitu, kjer so hokejisti Los Angelesa slavili s 4:1 ter se z Vegasom izenačili na vrhu Pacifiške divizije.

Detroit je z zadetkom Mika Greena iz 15. minute vodil vse do konca druge tretjine. Takrat sta v razmiku dveh minut in desetih sekund tekmo preobrnila Dustin Brown in Anže Kopitar. Hrušičan, ki je bil podajalec pri izenačujočem golu, se je med strelce vpisal še v 53. minuti za končnih 4:1. Takoj na začetku zadnje tretjine je vratarja Jimmya Howarda (32 obramb) ugnal še Adrian Kempe.

Kopitar je v tej sezoni dosegel že 12 golov, toliko kot v celotni prejšnji. "Letos se počutim dobro, morda je to razlika. Precej bolj sem samozavesten glede svoje igre. Lani sem igral veliko, še preden se je sezona začela. Bile so olimpijske kvalifikacije, svetovni pokal. Bil sem utrujen, še preden se je vse začelo, in zato sem imel slabo sezono," je povedal Kopitar, ki je skupaj zbral 28 točk. S tem je na 9. metu v Ligi NHL.

V vratih Los Angelesa je nekajkrat spektakularno posredoval Jonathan Quick, ki je srečanje končal pri 23 obrambah. Še posebej se je izkazal v drugi tretjini, ko bi Detroit lahko povišal prednost. "V drugi tretjini je obranil vsaj dva strela, ki sta bila videti kot zanesljiva zadetka. To je spremenilo potek tekme," je Quicka pohvalil soigralec Drew Doughty in dodal: "Dovolili smo jim preveč priložnosti. On nas je držal v tekmi."

V noči na petek bodo Kralji gostovali v Washingtonu.

DETROIT - LOS ANGELES 1:4

Green 15.; Brown 38. (podaja Kopitar), Kopitar 40., 53., Kempe 41.



BUFFALO - TAMPA BAY 0:2

NY ISLANDERS - VANCOUVER 5:2

NY RANGERS - FLORIDA 4:5

PHILADELPHIA - SAN JOSE 1:3

COLUMBUS - CAROLINA ** 3:2

NASHVILLE - CHICAGO 3:2

CALGARY - TORONTO 1:4

EDMONTON - ARIZONA * 3:2

VEGAS - DALLAS 0:3



* - v podaljšku; ** - kazenski streli

Tekme 29. novembra:

BOSTON - TAMPA BAY

MONTREAL - OTTAWA

ST. LOUIS - ANAHEIM

COLORADO - WINNIPEG

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 24 17 5 2 36 TORONTO MAPLE LEAFS 26 16 9 1 33 DETROIT RED WINGS 25 10 10 5 25 BOSTON BRUINS 22 10 8 4 24 MONTREAL CANADIENS 25 10 12 3 23 OTTAWA SENATORS 22 8 8 6 22 FLORIDA PANTHERS 24 10 12 2 22 BUFFALO SABRES 25 6 15 4 16 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 25 16 8 1 33 NEW YORK ISLANDERS 24 15 7 2 32 NEW JERSEY DEVILS 24 14 6 4 32 WASHINGTON CAPITALS 25 14 10 1 29 PITTSBURGH PENGUINS 26 13 10 3 29 NEW YORK RANGERS 25 13 10 2 28 CAROLINA HURICANES 23 10 8 5 25 PHILADELPHIA FLYERS 25 8 10 7 23 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 24 17 6 1 35 WINNIPEG JETS 24 15 6 3 33 NASHVILLE PREDATORS 24 15 6 3 33 DALLAS STARS 24 13 10 1 27 CHICAGO BLACKHAWKS 24 12 9 3 27 MINNESOTA WILD 24 11 10 3 25 COLORADO AVALANCHE 22 11 9 2 24 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 23 15 7 1 31 LOS ANGELES KINGS 25 14 8 3 31 SAN JOSE SHARKS 23 13 8 2 28 CALGARY FLAMES 24 13 10 1 27 VANCOUVER CANUCKS 25 11 10 4 26 ANAHEIM DUCKS 24 10 10 4 24 EDMONTON OILERS 25 10 13 2 22 ARIZONA COYOTES 27 6 17 4 16

R. K.