Prva zmaga Los Angelesa po skoraj treh tednih

Anže Kopitar prispeval podajo pri prvem golu

22. januar 2018 ob 08:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Los Angelesu je po prvih 20 minutah kazalo na nov poraz Kraljev, toda s tremi goli v drugi tretjini so Kralji spreobrnili potek tekme in premagali New York Rangerse s 4:2. S tem so prekinili niz šestih zaporednih porazov.

Rangersi so za zadetkoma Davida Desharnaisa in Jimmyja Veseyja že po dobrih sedmih minutah tekme vodili z 2:0. Tak je bil tudi izid ob prvem odmoru. Preobrat je v 30. sekundi druge tretjine začel Jake Muzzin. Med podajalci je bil Anže Kopitar. V 27. minuti je izid izenačil Michael Amadio, štiri minute pozneje pa je Henrika Lundqvista premagal še Tanner Pearson.

Vse zadetke so Kralji dosegli ob številčni premoči proti četrtemu najboljšemu moštvu v Ligi NHL v takih razmerah.

Končni izid je 18 sekund pred koncem postavil Drew Doughty. Los Angeles je zadnjo zmago dosegel 2. januarja proti Edmonotnu, ko je prav tako v eni tretjini dosegel tri gole ob številčni premoči.

Jonathan Quick je ustavil 21 strelov. Na drugi strani je Lundqvist zbral 26 obramb.

Kralje zdaj čakajo štiri tekme na gostovanju, prva v noči na sredo v Vancouvru.

LOS ANGELES - NY RANGERS 4:2

Muzzin 21. (podaja Kopitar), Amadio 27., Pearson 31., Lewis 60.; Desharnais 4., Vesey 8.



WASHINGTON - PHILADELPHIA * 1:2

CAROLINA - VEGAS 1:5

WINNIPEG - VANCOUVER 1:0

ANAHEIM - SAN JOSE 2:6

* - v podaljšku



Tekme 22. januarja:

TORONTO - COLORADO

NEW JERSEY - DETROIT

MINNESOTA - OTTAWA

CHICAGO - TAMPA BAY

CALGARY - BUFFALO

ARIZONA - NY ISLANDERS

VZHODNA KONFERENCA

LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 46 31 12 3 65 BOSTON BRUINS 45 27 10 8 62 WASHINGTON CAPITALS 48 28 15 5 61 TORONTO MAPLE LEAFS 48 26 17 5 57 NEW JERSEY DEVILS 45 24 13 8 56 COLUMBUS BLUE JACKETS 47 26 18 3 55 PHILADELPHIA FLYERS 47 23 16 8 54 NEW YORK RANGERS 48 24 19 5 53 ------------------------------------- PITTSBURGH PENGUINS 49 25 21 3 53 NEW YORK ISLANDERS 48 24 20 4 52 CAROLINA HURRICANES 47 21 18 8 50 FLORIDA PANTHERS 45 19 20 6 44 MONTREAL CANADIENS 47 19 22 6 44 DETROIT RED WINGS 45 18 20 7 43 OTTAWA SENATORS 44 15 20 9 39 BUFFALO SABRES 46 11 26 9 31

ZAHODNA KONFERENCA

LESTVICA T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 46 31 11 4 66 WINNIPEG JETS 48 28 13 7 63 NASHVILLE PREDATORS 45 28 11 6 62 ST. LOUIS BLUES 49 28 18 3 59 SAN JOSE SHARKS 46 26 14 6 58 DALLAS STARS 48 27 17 4 58 COLORADO AVALANCHE 45 26 16 3 55 CALGARY FLAMES 46 25 16 5 55 ------------------------------------- MINNESOTA WILD 47 25 17 5 55 LOS ANGELES KINGS 47 25 17 5 55 ANAHEIM DUCKS 48 22 17 9 53 CHICAGO BLACKHAWKS 46 22 18 6 50 EDMONTON OILERS 47 21 23 3 45 VANCOUVER CANUCKS 47 18 23 6 42 ARIZONA COYOTES 48 11 28 9 31

