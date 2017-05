Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dejan Kontrec in Matjaž Rakovec sta kljub izpadu iz elite svetovnega hokeja optimista. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rakovec: Pričakujemo Olimpijo z novim vodstvom in neobremenjeno s preteklostjo

Kontrec napovedal, da bodo domača tekmovanja bolj urejena

24. maj 2017 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na seji skupščine Hokejske zveze Slovenije so obravnavali zadnjo sezono in predstavili načrt za leto 2018. V Alpski ligi bo poleg Jeseničanov igrala še HK Olimpija.

V Alpsko ligo je HZS prijavila Sij Acroni Jesenice in HK Olimpijo. Predsednik Matžaž Rakovec ne ve, kakšna bo usoda HDD Olimpije. Dejal je, da se s predsednikom Markom Popovičem v zadnjem času ni pogovarjal, klub pa se tudi ni prijavil v klubska tekmovanja za naslednjo sezono. Rok za prijave se bo sicer iztekel v prvi polovici junija. HZS bo pomagala drugemu ljubljanskemu klubu HK Olimpiji, podobno, kot je pred leti pomagala na Jesenicah.

"Pomoč bo kar precejšnja, podobna, kot je bila z Jesenicami. Pričakujemo, da bo HK Olimpija nadaljevala tradicijo HDD Olimpije po igralski plati. Tu je še precejšnja pomoč mesta, prišel bo po vsej verjetnosti nov pokrovitelj, novi ljudje. Lahko pričakujemo novo Olimpijo, z novim vodstvom in neobremenjeno s preteklostjo," je razlagal Rakovec.

Kontrec napovedal, da bodo domača tekmovanja bolj urejena

Prisotnih je bilo 23 od 26 delegatov s pravico glasovanja. Predsednik HZS-ja Matjaž Rakovec in generalni sekretar Dejan Kontrec sta v svojih poročilih izpostavila napredek na reprezentančni ravni pri odnosu krovne zveze IIHF do slovenskega hokeja, izpeljavo vseh klubskih tekmovanj (razen pokala), večjo prepoznavnost slovenskega hokeja, Kontrec pa je izrazil prepričanje, da stvari niso tako črne in da bodo tudi domača tekmovanja postala bolj urejena. Junija naj določili vse koledarje za naslednjo sezono.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2017 so napovedali približno 400.000 evrov dobička, stroški pa bodo letos manjši, ker bo Slovenija v naslednji sezoni gostila dve svetovni prvenstvi na Bledu (U-20 in ženske), potovanj in udeležb na tekmovanjih članskih in drugih selekcij pa bo manj kot v pravkar končani sezoni, kjer sta glavni strošek predstavljala olimpijske kvalifikacije in svetovno prvenstvo v Parizu. Pri financah so v nadzornem odboru, ki je sicer v svojem poročilu podprl zvezo, izrazili zaskrbljenost zaradi 13 odstotkov manjših prihodkov iz dejavnosti v letu 2016 ter zaradi za uspehe slovenskega hokeja nerazumljivo majhne finančne podpore države (278.000 evrov).

V finančnem načrtu za leto 2018 pa na HZS predvidevajo približno 1,8 milijona evrov načrtovanih prihodkov ter približno 200.000 evrov pričakovanih prihodkov nad odhodki.

Veliki stroški za olimpijske kvalifikacije

"Uspešna odprava na olimpijskih kvalifikacijah po igralski plati nas je precej stala. Prihodkov ni bilo skoraj nič, stroškov pa 300.000 evrov. Za letos smo dobili sredstva iz Mok, nekaj iz olimpijskega komiteja, nekaj pa tudi iz IIHF. Lahko smo zadovoljni, peto leto zaporedoma delamo pozitivno, številka ni tako velika, kot smo jo načrtovali, za leto 2017 pa bo večja in do 2021 pričakujemo, da bo društveni sklad spet pozitiven," je o finančnem stanju in sanaciji starih dolgov v pogovoru po seji dejal Rakovec.

"Seveda so dobre in slabe strani. Dobro je, da smo se uvrstili med elito, pa žal spet izpadli. Na zadnjem sestanku z 12 olimpijskimi reprezentancami v Kölnu je bilo kar veselje gledati, koga ne bo na igrah in kje smo mi. Zdaj nas sprejemajo kot enakopravne. Na klubski ravni pa smo zadovoljni, da imamo dva predstavnika v Alpski ligi, organizirali bomo tudi mednarodno ligo, povabili bomo sosednje države, ki se želijo priključiti," je še dodal Rakovec.

A. G.