Rise bo na olimpijske igre popeljal Kari Savolainen

Podpisal enoletno pogodbo

26. junij 2017 ob 11:23,

zadnji poseg: 26. junij 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Finec Kari Savolainen je novi selektor slovenske hokejske reprezentance. Na klopi je zamenjal Nika Zupančiča.

62-letni Finec je bil selektor Slovenije že v sezonah 2003/2004 in 2004/2005. V letih od 2010 do 2013 je z njo sodeloval tudi v vlogi svetovalca. Z vodstvom Hokejske zveze Slovenije je podpisal enoletno pogodbo.

"Vodstvo krovne hokejske organizacije se je za omenjeni korak odločilo po tehtnem premisleku in analizi nastopa slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Parizu. Kljub nedvomnim uspehom, ki jih je s slovensko izbrano vrsto v preteklih dveh letih v Katovicah in Minsku dosegel dosedanji selektor Nik Zupančič, je v prid omenjene odločitve pretehtalo dejstvo, da je do nastopa na olimpijskih igrah v Pjongčangu in svetovnem prvenstvu Divizije I-A v Budimpešti prihodnje leto na voljo premalo časa, da bi v sedanji sestavi trenerskega štaba odpravili pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob zadnjem reprezentančnem zboru. Vodstvo Hokejske zveze Slovenije se je zato odločilo za spremembo na čelu trenerske ekipe risov," so v sporočilu za javnost zapisali na HZS-ju.

Zupančič, ki je reprezentanco popeljal med svetovno hokejsko elito in nato še na olimpijske igre, bo svoje delo nadaljeval kot pomočnik glavnega trenerja.

Več bo znanenga na novinarski konferenci, ki je sklicana za danes ob 17. uri. Na njej bodo generalni sekretar HZS-ja Dejan Kontrec, Savolainen (prek videopovezave) in Zupančič.

R. K.