Savolainen: Na olimpijske igre ne gremo kot turisti, ampak po kakšno zmago

Z nekaterimi igralci je že govoril, z vsemi še ne

6. september 2017 ob 19:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kari Savolainen je znova selektor slovenskih hokejistov. Pet mesecev pred začetkom olimpijskih iger v Pjongčangu je predstavil načrte.

"Imam kakšnih pet kilogramov več in tudi več izkušenj. V zadnjih dveh letih sem delal na vrhunski ravni v finskem klubskem hokeju. A ves čas sem povezan s finsko zvezo, izobražujem trenerje in mislim, da imam zdaj več izkušenj kot takrat. Počutim se bolj samozavestno, o nekaterih stvareh zdaj vem več," je dejal 62-letni Finec, ki je slovensko reprezentanco vodil v sezonah 2003/04 in 2004/05, v sezonah 2010/11, 2011/12 in 2012/13 pa je z njo sodeloval v vlogi svetovalca.

"Ponosen sem, da sem spet tukaj. Pred 20 leti sem prvič prišel v Slovenijo, od takrat sem bil pri vas več kot petdesetkrat. Lepo se je vrniti, veselim se novega dela, ki bo potekalo vso sezono, ne le med olimpijskimi igrami. Časa za priprave ne bo prav veliko, zato razmere morda ne bodo povsem običajne. Ekipo bo treba pripraviti tudi med samim tekmovanjem, kar bo poseben izziv."

Pomagal si bom z ogledi posnetkov lig

Savolainen je po odločitvi Hokejske zveze Slovenije Nika Zupančiča nasledil junija. Zupančič bo ostal pomočnik oziroma bo delal v strokovnem štabu reprezentance.

"Z nekaterimi igralci sem že govoril, z vsemi še ne. A v štabu smo trije in spoznavali se bomo še med sezono. Moji pomočniki bodo opravili glavnino dela z opazovanjem igralcev, pomagal si bom z ogledi posnetkov lig. Igralce lahko tako kar dobro spremljam, je pa seveda pomembno, da imaš tudi stik z njimi," je način dela opisal selektor.

Časa do olimpijskih iger ni veliko

"Spremljal sem tekme v Parizu in mislim, da ni enostavno reči, da so bili igralci slabi. Morda nestalni, igra je bila po sistemu gor-dol. Rezultat je bil slab, ampak ne moremo kriviti samo igralcev. Imeti pravo kemijo v ekipi je najpomembnejše, to pa bo ena glavnih nalog mojega štaba. Pomembna naloga bo, da analiziram, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja, in potem naredim ustrezne korale. Prvi koraki bodo narejeni novembra, saj moramo biti do olimpijskih iger pripravljeni. Treningov bo malo, časa tudi. Pomembno bo, da smo vsi v istem čolnu in da bomo veslali v isto smer," je Savolainen dejal o dogajanju na zadnjem SP-ju.

Ena njegovih največjih in najpomembnejših nalog bo priprava ekipe na februarske olimpijske igre. Savolainen je odločen: "Ne potrebujem olimpijske izkušnje samo zaradi izkušnje. Na igrah sem že bil in vem, kako so videti. Moramo dobiti kakšno tekmo, v vrhunskem športu gre za zmage. Vesel bom, če bo naša ekipa naredila tisto, česar je sposobna. Vem, kam lahko fantje sežejo, kaj lahko naredijo."

Rusi igrajo bolje brez velikih zvezdnikov

Na OI 2018 ne bo igralcev iz Lige NHL, kar je lahko za Slovenijo plus, morda pa tudi minus: "Včasih imam občutek, da na primer Rusi igrajo bolje brez velikih zvezdnikov. Seveda pa bo morda majhna prednost za nas, ker igralcev iz Lige NHL ne bo," je dejal selektor, z okoliščinami, kot so politične razmere v korejski severni sosedi, pa se ne obremenjuje: "Ni najbolje, a se s tem ne obremenjujemo. Moramo zaupati, da se bo vse uredilo. Prav to pa govorim tudi igralcem: osredotočiti se moramo na stvari, ki so v naši moči. Če se obremenjeno s tistimi, na katere nimamo vpliva, bomo pod stresom."

Slovenska hokejska baza je majhna, kar pa selektorja ne skrbi: "Včasih je celo lažje, če nimaš veliko igralcev. Poskrbeti moraš samo, da se ne poškodujejo. Mislim, da je zdaj več igralcev na višji ravni. Ko sem bil nazadnje selektor, ni bilo takšne baze, zdaj je drugače. Seveda pa je vedno težko sprejeti odločitev o tem, kdo bo v ekipi in kdo ne. Upam, da mi bo uspelo prav izbrati."

