SP v hokeju na ledu: Švedska - ZDA 4:0 (2. tretjina)

Zvečer še obračun Kanade in Švice

19. maj 2018 ob 11:57,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 16:39

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Branilka naslova Švedska in Kanada sta favoritinji polfinalov svetovnega hokejskega prvenstva elitne divizije, ki bosta danes v Köbenhavnu. Pravkar se merijo Švedi in Američani.

Obe tekmi si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Švedi na letošnjem prvenstvu še ne poznajo poraza. Po brezhibnem ligaškem delu so v četrtfinalu ugnali Latvijo, čeprav so se morali za napredovanje pošteno potruditi. Američani še zdaleč niso od muh. Na Danskem jih je premagala le Finska. ZDA so se v polfinale uvrstile po zmagi nad Češko. Obeta se trd boj, stavnice pa majhno prednost dajejo Švedom.

Izrazit favorit v večernem polfinalu je Kanada, ki je v četrtfinalu v podaljšku strla odpor Rusije. Švicarji, ki so v četrtfinalu presenetili Fince, so se velikanom dobro upirali tudi v predtekmovanju, kjer so doživeli tesne poraze tako proti Češki kot tudi proti ZDA in Švedski. Švica je že igrala v finalu, leta 2013 je izgubila proti Švedski.

Polfinale, danes ob 15.15:

ŠVEDSKA - ZDA

4:0 (1:0, 3:0, -:-)

Arvidsson 15., Paajarvi 28., Hornqvist 31., Janmark 31.



Ob 19.15:

KANADA - ŠVICA



Finale (20.15) in tekma za 3. mesto (15.45) bosta v nedeljo.

R. K.