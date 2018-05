Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Dvorano Barys Astana so odprli avgusta 2015. Foto: EPA Dodaj v

Risi bodo elito lovili v Astani

Slovenija je umaknila kandidaturo

18. maj 2018 ob 11:38

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca bo vnovično vrnitev v elito iskala prihodnje leto v Kazahstanu.

Tekmovanje bo potekalo med 29. aprilom in 5. majem, ob gostiteljih in risih bodo nastopali še Belorusija, Južna Koreja, Litva in Madžarska. Vsaka reprezentanca se bo pomerila z vsako, najboljši pa bosta napredovali v elitno divizijo, to tekmovanje bo leta 2020 gostila Švica.

Vse tekme bodo potekale v Astani, v dvorani Barys Astana, zgrajena je bila leta 2015, sprejme pa 12.000 gledalcev. Sprva je želela kandidirati tudi Slovenija (tekme naj bi bile v Ljubljani), a je svojo kandidaturo umaknila.

