Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vladimir Tarasenko se je v drugi tretjini še stepel in tako prišel do drugega tako imenovanega hat trick Gordia Howa (gol, podaja, pretep) v karieri. Foto: Reuters Dodaj v

St. Louis z osmico na vrh Lige NHL

Ponoči kar 15 tekem

22. november 2017 ob 08:48

St. Louis - MMC RTV SLO

Kar osem golov so hokejisti St. Louisa nasuli enemu od največjih razočaranj Lige NHL Edmontonu in se po zmagi z 8:3 zavihteli na sam vrh lestvice.

Blestel je napad Vladimir Tarasenko-Brayden Schenn-Jaden Schwartz, ki je bil udeležen pri petih zadetkih St. Louisa. Gostitelji so po dveh tretjinah vodili s 4:0. Oilersi so v 46. minuti znižali izid, nato pa prejeli še tri gole v manj kot sedmih minutah.

St. Louis je z zmago prehitel doslej vodilno Tampo, medtem ko je Edmonton povsem pri dnu lestvice. Slabša od Oilersov sta le Buffalo in Arizona.

Na preostalih dveh tekmah je Philadelphia v svoji dvorani s 5:2 izgubila proti Vancouvru, Dallas pa je s 3:1 odpravil Montreal.

PHILADELPHIA - VANCOUVER 2:5

ST. LOUIS - EDMONTON 8:3

DALLAS - MONTREAL 3:1

Tekme 22. novembra:

BUFFALO - MINNESOTA

DETROIT - EDMONTON

FLORIDA - TORONTO

NEW JERSEY - BOSTON

NY ISLANDERS - PHILADELPHIA

PITTSBURGH - VANCOUVER

WASHINGTON - OTTAWA

CAROLINA - NY RANGERS

COLUMBUS - CALGARY

TAMPA BAY - CHICAGO

NASHVILLE - MONTREAL

COLORADO - DALLAS

ARIZONA - SAN JOSE

ANAHEIM - VEGAS

LOS ANGELES - WINNIPEG

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 20 15 3 2 32 TORONTO MAPLE LEAFS 22 14 8 0 28 DETROIT RED WINGS 21 10 8 3 23 OTTAWA SENATORS 19 8 5 6 22 BOSTON BRUINS 19 8 7 4 20 MONTREAL CANADIENS 22 8 12 2 18 FLORIDA PANTHERS 20 7 11 2 16 BUFFALO SABRES 21 5 12 4 14 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 20 12 5 3 27 COLUMBUS BLUE JACK. 21 13 7 1 27 PITTSBURGH PENGUINS 22 11 8 3 25 NEW YORK ISLANDERS 20 11 7 2 24 WASHINGTON CAPITALS 22 11 10 1 23 CAROLINA HURICANES 19 9 6 4 22 NEW YORK RANGERS 21 10 9 2 22 PHILADELPHIA FLYERS 21 8 9 4 20 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 22 16 5 1 33 WINNIPEG JETS 20 12 5 3 27 NASHVILLE PREDATORS 20 12 6 2 26 DALLAS STARS 21 11 9 1 23 CHICAGO BLACKHAWKS 20 10 8 2 22 COLORADO AVALANCHE 19 10 8 1 21 MINNESOTA WILD 20 9 8 3 21 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 21 12 7 2 26 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 19 12 6 1 25 CALGARY FLAMES 20 12 8 0 24 ANAHEIM DUCKS 20 10 7 3 23 VANCOUVER CANUCKS 21 10 8 3 23 SAN JOSE SHARKS 19 10 8 1 21 EDMONTON OILERS 21 7 12 2 16 ARIZONA COYOTES 23 5 15 3 13

R. K.