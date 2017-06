Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sidney Crosby je bil izbran za igralca tekme. Foto: Reuters Na tekmah v Nashvillu so gledalci na led metali morske zmaje. V Pittsburghu pa je nekdo na led vrgel kartonko, jo izrezal v podobi te ribe in nanjo pripel še obraz P. K. Subbana. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Strelske vaje hokejistov Pittsburgha

Rinne na vseh gostujočih tekmah nemočen

9. junij 2017 ob 07:28

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so le še zmago oddaljeni od ubranitve naslova prvaka Lige NHL. Na peti tekmi so se pred svojimi gledalci poigrali z Nashvillom (6:0).

Pingvini so kanonado začeli že po 91 sekundah, ko je bil natančen Justin Schultz. Do konca tretjine sta zadela še Bryan Rust in Jevgenij Malkin. Finski vratar Pekka Rinne je od le devetih strelov prejel kar tri gole. Trener Peter Laviolette je tekmo skušal rešiti z menjavo vratarja, a tudi Juuse Saros je bil v prvih 20 minutah igre premagan kar trikrat.

Kapetan podal pri polovici zadetkov

Zadelo je šest hokejistov, med temi ni bilo Sidneyja Crosbyja. Kapetan je zato podal trikrat in bil izbran za igralca tekme.

Crosby: Čaka nas še veliko dela

"Danes smo igrali res izjemno in smo si zmago več kot zaslužili, a še vedno nas veliko dela. Zdaj moramo nadaljevati v tem tempu, a pripravljeni moramo biti na vse, saj vemo, kako močno si tudi oni želijo zmage," je bil po tekmi previden kapetan Pittsburgha.

Bo Pittsburgh ponovil Detroit?

Šesta tekma bo v noči na ponedeljek, ko bodo imeli Pingvini priložnost, da ubranijo naslov. Tako imajo priložnost, da postanejo prvi po Detroitu 1998, ki bi ubranili naslov prvaka.

Rinne ubranil le 75,6 odstotka strelov

"To res ni bilo v redu. Ne vem, če lahko kakšna ekipa hitro pozabi na tako visok poraz. Nihče se ne počuti dobro, ko zapuščamo tole dvorano," je bil skrušen Laviolette. Če se Nashville želi vrniti v serijo, potrebuje dobrega vratarja. Rinne je blestel na obeh domačih tekmah, na vseh gostujočih pa je bil sila skromen, saj je bil v vsega sedmih tretjinah premagan kar 11-krat (ubranil je vsega 75,6 odstotka strelov).

Peta tekma:

PITTSBURGH - NASHVILLE (3:2)

6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Schultz 2., Rust 7., Malkin 20., Sheary 22., Kessel 29., Hainsey 37.

Obrambe: Murray 24; Rinne 6, Saros 12.

S. J.