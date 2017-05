Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veselje Coreyja Perryja in Nata Thompsona po zadetku za izenačenje v seriji. Foto: Reuters Filip Forsberg je v zadnji minuti zadel za podaljšek. Foto: Reuters Serija se seli v Anaheim, kjer bo peta tekma v soboto. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Subban za izenačenje Racmanov plošček preusmeril v svojo mrežo

Forsberg 35 sekund pred koncem izsilil podaljšek

19. maj 2017 ob 07:47

Nashville - MMC RTV SLO

Hokejisti Anaheima so izenačili serijo finala Zahoda na 2:2. V Nashvillu so na četrti tekmi slavili v podaljšku (2:3). Odločilen gol je pripisan Coreyju Perryju, po podaji katerega je P. K. Subban zadel svojo mrežo.

Gostje so povedli v 12. minuti, ko je Rickard Rakell po podaji Cama Fowlerja kaznoval nepozornost Nashvilla pri menjavi. Tik pred začetkom domače obrambne tretjine je prejel ploščico, nato pa, preden so nasprotniki pridrsali do njega, z razdalje močno sprožil in premagal Pekko Rinneja. Po polovici druge tretjine so Racmani vodili z 2:0. Nick Ritchie je zadrsal po desni strani in ob Romanu Josiju ploščico poslal nad lovilko Rinneja pod prečko.

V zadnji tretjini so se gostitelji vrnili v igro. Šest minut in pol je še ostalo do konca rednega dela, ko je zaostanek zmanjšal Subban, ki je zadel nekoliko z desne z modre črte. Med gnečo pred vrati pa je plošček našel pot mimo Johna Gibsona v mrežo. 35 sekund pred koncem pa je podaljšek izsilil Filip Forsberg, ki je sedmič letos zadel v končnici, s čimer je izenačil rekord franšize. Švedski napadalec je v gneči zbezal ploščico v mrežo.

Odločitev je padla po dobrih desetih minutah podaljška. Domači hokejisti so za vrati zapravili ploščico. Ob ogradi povsem na desni jo je dobil Perry, ki jo je skoraj z mrtvega kota poslal pred vrata, tam pa je pred Natom Thompsonom posredoval Subban, a nespretno, saj se je ploščica od njegove palice odbila v mrežo.

"Kot govorimo že vso končnico, imamo seznam dogovorjenih stvari, ki jih naredimo vsak dan. Ni pomembno, v kakšni fazi je tekma, moramo biti osredotočeni na te stvari. Sem sodi tudi pritisk in težak položaj ter nihanja v igri in kako se z njimi spopasti. Ko se začne podaljšek, oblečeš dres in zaigraš, kot da gre za prvo tretjino, čvrsto in 'na polno'. Uspeli smo izkoristiti priložnosti in prišli do izenačenja serije," je dejal Perry, Subban pa je dodal: "Mislim, da smo opravili dobro delo, ko smo se vrnili v igro. Imeli smo priložnost v podaljšku, a plošček se je nesrečno odbil. Zdaj moramo obrniti novo stran in se osredotočiti na naslednjo tekmo."

Konferenčni finale, Zahod, četrta tekma:

NASHVILLE - ANAHEIM 2:2

2:3 (0:1, 0:1, 2:0) - v podaljšku

Subban 54., Forsberg 60.; Rakell 12., Ritchie 31., Perry 71.

Obrambe: Rinne 34; Gibson 32.

Vzhod, četrta tekma, petek:

OTTAWA - PITTSBURGH 2:1

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na 4 zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. J.