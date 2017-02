Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miha Verlič je odločil tekmo v sedmi minuti podaljška. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Urbas in Verlič s po dvema zadetkoma utišala Tivoli

Zadnja tekma v torek v Znojmu

19. februar 2017 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije so na zadnji domači tekmi v Ligi Ebel v tej sezoni v podaljšku izgubili proti VSV Beljaku s 4:5, potem ko so še v 56. minuti vodili s 4:2.

Začetek dvoboja je bil boljši za domače, ki so po akciji Tima Ograjenška, Aljaža Uduča in Aljaža Chvatala v 12. minuti poskrbeli za vodstvo. A to ni zdržalo dolgo, saj so gostje prek Mihe Verliča že manj kot minuto pozneje izenačili, ko so imeli na ledu igralca več. Pred koncem prvega dela pa je znova vodila Olimpija, lepo akcijo je z zadetkom v 16. minuti kronal Sacha Guimond.

Nadaljevanje je bilo za Ljubljančane slabše. Ko so imeli Beljačani na začetku druge tretjine spet številčno prednost, so jo tudi hitro izkoristili in poskrbeli za 2:2. Prejeti gol pa domačih ni zmedel, v 33. minuti je z natančnim strelom vratarja gostov za novo vodstvo premagal Gilbert Gabor. V 39. minuti je kapetan Aleš Mušič zadel še vratnico.

V zadnjem delu tekme je imel najprej lepo priložnost Miha Zajc, a meril natančno v vratarja, nekaj minut zatem pa je svoj drugi gol dosegel Gabor in poskrbel za prednost dveh golov Olimpije pred zadnjimi 12 minutami. A je nato udaril kapetan slovenske reprezentance Jan Urbas in z neubranljivim strelom slabih pet minut pred koncem znižal na 3:4, nato pa 55 sekund pred koncem ob igri brez vratarja še izsilil podaljšek. Predtem je gostiteljem pomagala vratnica in nekaj dobrih obramb Jeffa Frazeeja.

V podaljšku so bolje začeli Beljačani, a je Frazee tri strele ubranil. Na drugi strani je imel novinec Nikita Reyn v 65. minuti priložnost za zmago, a s pol metra ni zadel. Kazen je prišla v 67. minuti, ko je za končnih 4:5 drugič zadel Verlič.

Zadnjo tekmo bodo zmaji igrali v torek, ko bodo gostovali v Znojmu.

Drugi del, 9. krog, kvalifikacijska skupina:

OLIMPIJA - VSV BELJAK

4:5 (2:1, 1:1, 1:2) - v podaljšku

1.200; Chvatal 12., Guimond 16., Gabor 33., 49.; Verlič 13., 67., Hunter 24., Urbas 56., 60.

FEHERVAR - GRADEC

1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

DORNBIRN - ORLI ZNOJMO

4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Lestvica: * x GRADEC 9 6 0 0 3 +10 22 (4) ORLI ZNOJMO 9 6 0 0 3 +5 20 (2) --------------------------------------- DORNBIRN 9 5 1 1 2 +10 19 (1) VSV BELJAK 9 2 1 0 6 -6 14 (6) OLIMPIJA 9 2 2 1 4 -11 11 (0) FEHERVAR 9 2 0 2 5 -8 8 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih









Skupina za razvrstitev:

KAC CELOVEC - DUNAJ

4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

INNSBRUCK - SALZBURG

7:9 (3:2, 2:1, 2:6)

BOLZANO - LINZ

6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Lestvica: * x SALZBURG 9 5 1 1 2 +8 22 (4) DUNAJ 9 5 0 1 3 +4 22 (6) KAC CELOVEC 9 6 1 0 2 +17 20 (0) LINZ 9 4 0 0 5 -2 14 (2) INNSBRUCK 9 3 0 0 6 -12 9 (0) BOLZANO 9 2 0 0 7 -15 7 (1) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

M. R.