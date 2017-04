Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jan Muršak je potrdil zmago Slovenije v zadnji tretjini. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uspešen začetek risov na turnirju v St. Peterburgu

Avstrijci in Korejci naslednje leto med elito

28. april 2017 ob 21:01

St. Peterburg - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je na predzadnji tekmi v pripravah na svetovno prvenstvo elitne divizije na turnirju v St. Peterburgu premagala Norveško s 5:3.

Risi so proti selekciji Norvežanov do 25 leta povedli že v 3. minuti, ko je zadel Aleš Mušič po podaji Kena Ograjenška izza vrat. Glavni sodnik je pred dokončnim piskom za slovensko vodstvo moral počakati na video pregled, vendar je zadetek tudi po njem obveljal.

V slovenskem golu sta se na polovici srečanja zamenjala Matija Pintarič in Luka Gračnar. V drugi tretjini so zadeli Robert Sabolič, Žiga Pance in Anže Kuralt. Zadnja tretjina je bila le še formalnost, na 1:5 je povišal Jan Muršak.

Slovenci se bodo v zadnjem testu pred SP-jem, ki se začenja naslednji petek, v soboto v tem ruskem mestu pomerili še s selekcijo Rusije do 25 let. Na turnirju v St. Peterburgu so v prvem krogu v četrtek Rusi premagali Norvežane z 8:2.

Avstrijci in Korejci naslednje leto med elito

Po dveh letih, ki jih je preživela v drugoligaški konkurenci, se je avstrijska hokejska reprezentanca vrnila med najboljših 16 na svetu. Avstrija si je z današnjo zmago nad Poljsko z 11:0 (3:0, 4:0, 4:0) v zadnjem krogu svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Kijevu zagotovila prvo mesto.

O drugi vozovnici za Dansko 2018, kjer bo SP elitne divizije naslednje leto, je odločal zadnji večerni dvoboj SP-ja med Južno Korejo in gostiteljico Ukrajino. Južna Koreja si je z zmago po kazenskih strelih z 2:1 prvič zagotovila elitno konkurenco. Na spodrsljaj Korejcev so zaman čakali Kazahstanci, ki so prav tako zbrali 11 točk.

Turnir v St. Peterburgu:

NORVEŠKA (U-25) - SLOVENIJA

3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

2.607; Hoff 50., Karslen 52., Olsen 56.; Mušič 3., Sabolič 34., Pance 39., Kuralt 40., Muršak 51.



Sobota ob 17.00:

RUSIJA (U-25) - SLOVENIJA

RUSIJA (U-25) - NORVEŠKA (U-25)

8:2

A. G.