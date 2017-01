Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Medveščaka so štiri sezone igrali v Ligi Ebel. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za naslednjo sezono Lige Ebel se je prijavilo 13 ekip, vrača se Medveščak

Vsi udeleženci bodo znani do konca februarja

16. januar 2017 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ligi Ebel se je za sezono 2017/18 prijavilo vseh 12 klubov, ki trenutno igrajo v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Znova se je prijavil tudi zagrebški Medveščak.

Vsi udeleženci bodo znani do konca februarja. Najpozneje takrat bo znano tudi, ali bo med udeleženci znova Olimpija. Zmaji so redni del končali na zadnjem mestu. Predsednik Marko Popovič je že večkrat pourdail, da bodo najprej morali zbrati dovolj sredstev za normalno sodelovanje

Zagrebčani so med letoma 2009 in 2013 igrali v Ligi Ebel, najdlje so se prebili do polfinala. Iz tekmovanja so izstopili leta 2013 in od takrat igrajo v Ligi KHL, kjer pa se ne bodo prebili v končnico, nakopičili pa so se tudi dolgovi.

A. G.