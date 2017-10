Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kristjan Čepon je postavil končni izid (2:3) tekme pod Rožnikom. Foto: www.alesfevzer.com Robert Kristan je zbral 24 obramb. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zmaji v Tivoliju klonili pred Feldkirchom

Četrti poraz Olimpije v Alpski ligi

22. oktober 2017 ob 20:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so izgubili tekmo 11. kroga Alpske lige v hokeju na ledu. Pod Rožnikom so bili boljši hokejisti Feldkircha (2:3).

Ljubljančani so sicer tekmo začeli dobro, v 9. minuti sta Luka Zorko in Andrej Hebar zrežirala vodilni zadetek Mihe Zajca, a je še pred prvim odmorom gostom uspel preobrat. Najprej je v 13. minuti po podaji Youssefa Rierneja domačega vratarja Roberta Kristana premagal Dylan Stanley, v zadnji sekundi prve tretjine je mrežo zatresel še Christoph Draschkowitz.

Odločilni zadetek je padel v drugi tretjini, natančneje v 33. minuti, ko je v igri z igralcem manj - za dve minuti je bil izključen Steven Birnstill - prednost za +2 (1:3) povišal Stanley. V zadnji tretjini so se Ljubljančani na vse pretege želeli vrniti v igro, dobrih pet minut pred koncem je za 2:3 po podaji Uroša Batiča zadel Kristjan Čepon. Za vrnitev in izenačenje na 3:3 je zmajem zmanjkalo sreče in časa.

Alpska liga, 11. krog:

SŽ OLIMPIJA - FELDKIRCH

2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Zajc 9., Čepon 55.; Stanley 13., 33., Draschkowitz 20.

KAC MLADI - SALZBURG MLADI 2:6



ZELL AM SEE - LUSTENAU * 2:1

* - v podaljšku

Lestvica: * x RITTNER 11 9 1 0 1 29 SIJ ACRONI JESENICE 10 7 2 1 0 26 ASIAGO 10 7 1 1 1 24 SŽ OLIMPIJA 13 7 1 1 4 24 ZELL AM SEE 13 6 2 0 5 22 STERZING 10 6 1 0 3 20 CORTINA 12 5 2 1 4 20 BREGENZERWALD 12 5 1 2 4 19 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.