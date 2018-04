Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Thomas De Gendt je 25 km pred ciljem napadel in se odpeljal etapni zmagi naproti. Foto: EPA Primož Roglič bo na petkovem kronometru nosil rumeno majico. Foto: EPA Dodaj v

De Gendt dobil etapo, a Rogliča ni "slekel"

V petek 10 km dolg gorski kronometer

26. april 2018 ob 17:31,

zadnji poseg: 26. april 2018 ob 18:07

Yverdon-les-Bains - MMC RTV SLO

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) je poskušal vse, da dobi ne le etapo na Dirki po Romandiji, ampak nadoknadi tudi 3:11 zaostanka za Primožem Rogličem, a lov na rumeno majico se ni izšel.

Junak druge etape Romandije je 31-letni belgijski specialist za pobege De Gendt, ki je bil od začetka v skupini štirih ubežnikov, po vzponu na La Mauguattaz pa je zadnjih 25 kilometrov prekolesaril sam. Slavil je tretjo etapno zmago sezone.

"Poskušal sem že včeraj, ni mi uspelo, danes mi je. Vedel sem, da je to najbrž moja zadnja priložnost za etapno zmago, zato sem jo moral izkoristiti. Imel sem dobre noge, računal sem, da moram do zadnjega vzpona priti z več kot tremi minutami prednosti, kar mi je uspelo," je povedal De Gendt.

Prednost ubežnikov je sicer znašala že osem minut, De Gendt in predvsem Nathan Brown (etapo je začel s 26 sekundami zaostanka za Rogličem) sta bila že v virtualni rumeni majici, a so predvsem člani Bahrain Meride na čelu s Kristijanom Korenom, pozneje pa tudi Rogličeva ekipa LottoNL-Jumbo, začeli lov za vodilnimi in slovenski kolesarski as je še vedno vodilni v skupnem seštevku.

De Gendt je imel na koncu po dobrih štirih urah dirkanja dve minuti prednosti pred zasledovalno skupino, v kateri je šprint za drugo mesto dobil Sonny Colbrelli, ki je bil tudi na včerajšnji etapi drugi.

V petek kolesarje čaka 10 kilometrov dolg gorski kronometer (Ollon-Villars). Dirka se bo končala v nedeljo.

Delemont - Yverden-les-Bains, 174 km: 1. T. DE GENDT BEL 4:03:05 2. S. COLBRELLI ITA +2:04 3. S. DOMOULIN FRA vsi 4. M. MATTHEWS AVS 5. M. MORKOV DAN isti 6. X. MEURISSE BEL ... 41. P. ROGLIČ SLO čas 42. S. ŠPILAK SLO 118. K. KOREN SLO 16:27 Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 8:14:25 2. R. DENNIS AVS isti čas 3. G. THOMAS VB +0:04 4. D. ROSA ITA 0:05 5. P. LATOUR FRA 0:05 6. G. IZAGIRRE ŠPA 0:08 ... 24. S. ŠPILAK SLO 0:20

T. O.