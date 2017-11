Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Tom Dumoulin je maja blestel na Dirki po Italiji in prvič v karieri zmagal na kateri od tritedenskih dirk. Foto: EPA Na predstavitvi v Milanu so se zbrali favoriti Gira. Foto: EPA Dodaj v

Giro 2018 prek Zoncolana do Rima tudi s Froomom

Štart bo 4. maja v Jeruzalemu

29. november 2017 ob 19:17

Prireditelji Dirke po Italiji so razkrili traso 101. izvedbe, ki bo potekala od 4. do 27. maja. Prve tri etape Gira bodo v Izraelu.

Najbližje Sloveniji bo dirka 19. maja, ko bo vzpon na Zoncolan pri Vidmu. Proti slovitemu vzponu bodo tekmovalci prikolesarili iz smeri Ovara, nato pa bo sledil zahteven in zavit vzpon, dolg nekaj več kot deset kilometrov s povprečnim naklonom 11,9 odstotka, najbolj strmi stopničasti deli pa dosežejo naklon 22 odstotkov.

Kolesarji so v zgodovini Gira petkrat kolesarili na Zoncolan, nazadnje leta 2014. Leta 2003 je prvi zmagovalec na Zoncolanu postal Gilberto Simoni, uspeh je ponovil leta 2007. Leta 2010 je Ivan Basso s samostojno vožnjo prišel do vrha, Igor Anton pa je slavil leto kasneje.

Froome bo lovil zgodovinski dvojček

Chris Froome je potrdil, da bo nastopil na eni od treh največjih dirk, potem ko se je v zadnjih letih posvečal predvsem Touru. Na Giru je bil zadnjič leta 2010.

"Dolgo smo z ekipo razmišljali o nastopu na Giru in Touru. Zavedam se, da je zelo težko zmagati na obeh največjih dirkah sveta v isti sezoni. Tak dosežek je prava redkost v modernem kolesarstvu. K odločitvi je pripomoglo dejstvo, da je naslednje leto teden dni več odmora med koncem Gira in začetkom Toura. Mislim, da sem lahko odlično pripravljen za obe dirki. Letos sem bil zelo dobro pripravljen na Tour in Vuelto," je poudaril Froome, ki bo od 7. julija naprej lovil peto zmago na Dirki po Franciji. Marco Pantani je zadnji kolesar, ki mu je uspela zmaga na Giru in Touru v istem letu. Leta 1998 je bil v življenjski formi.

Cilj bo tokrat v Rimu

Prireditelji bodo tekmovalcem privoščili tri dni počitka, 7., 14. in 21. maja. Štart bo 4. maja v Jeruzalemu, ko bo na sporedu 9,7 kilometra dolg kronometer, potem pa sledita še etapi od Haife do Tel Aviva in od Be'er Sheve do Eilata. Cilj bo tokrat v Rimu. 21. maja bo zadnja etapa, dolga 118 km. Kolesarji bodo prevozili deset krogov mimo rimskih znamenitosti, cilj dirke pa bo pri Koloseju.

Na Giru 2018 bo 21 etap, 44 km posamične vožnje na čas in osem ciljev na vzponu. Skupno bo trasa 2018 dolga 2546 km.

Dirka po Italiji je bila za slovenske kolesarje v zadnjih letih zelo uspešna. Od leta 2014 so vedno dobili etapo, najprej Luka Mezgec, leta 2015 je prvič navdušil Jan Polanc, leta 2016 Primož Roglič, letos pa še enkrat Polanc.

