Hauptman stavi na Mezgeca in Mohoriča

V nedeljo od 14. ure naprej prenos na TV SLO 2

11. avgust 2018 ob 14:34

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Zadnje dejanje evropskega prvenstva v kolesarstvu v Glasgowu bo nedeljska cestna dirka, na kateri bosta glavna slovenska aduta Luka Mezgec in Matej Mohorič. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Poleg njiju ima selektor Andrej Hauptman še Marka Kumpa, Luko Pibernika, Roka Korošca in Boruta Božiča.



"Luka je naš glavni adut, če pride do sprinta. Matej je trenutno in v celem letu v takšni pripravljenosti, da bo v primeru težke dirke on naš glavni favorit. Imamo dva, na katera bomo stavili," je povedal Hauptman.

Med glavne favorite 235 kilometrov dolge krožne dirke sodijo slovaški svetovni prvak Peter Sagan, prvi zmagovalec EP-ja v elitni kategoriji leta 2016, lanski prvak stare celine Norvežan Alexander Kristoff in olimpijski prvak Belgijec Greg van Avermaet. Lani je Mezgec s petim mestom vpisal najboljši slovenski izid na EP-ju.

Hauptman pričakuje, da bo dirka podobna spomladanskim klasikam. "Bo tehnična, nepredvidljiva dirka. Na takšnih dirkah si ne upam napovedati izida. Pripravljeni smo na vse taktične različice," je napovedal Hauptman. Na vprašanje, ali lahko kateri izmed Slovencev konča na zmagovalnem odru, pa je diplomatsko odgovoril: "V zadnjem času slovenski kolesarji dosegajo take rezultate, da ni nič nemogoče."

V primeru, da se bo dirka začela lomiti že prej, bo Hauptman v ogenj poslal Mohoriča. Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani je v tej sezoni v izvrstni formi, štirikrat je zmagal, tudi na dirki po Italiji in na državnem prvenstvu.

Trasa s kratkimi vzponi, spusti, zavoji in tlakovanimi odseki bi mu morala zelo ustrezati. "Je zelo tehnična, speljana po centru mesta, s precej ovinki in nekaj kratkimi vzponi. Primerna je za tiste bolj vzdržljive kolesarje, ki so hitri v zaključku. Verjamem, da se lahko jaz, Mezgec in še kdo drug borimo za vidnejšo uvrstitev," je povedal Mohorič.

Dirka se bo začela ob 11.30., od 14. ure naprej bo prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

