Izraelci za gostovanje Gira odšteli 10 milijonov evrov

Športna zgodba Dareta Ruparja

7. maj 2018 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po treh etapah v Izraelu je uvod v letošnji Giro najlepše orisal selektor slovenske kolesarske reprezentance Andrej Hauptman, ki je dejal, da je bil konec tedna le uvod. Giro se zares začenja, ko pride v Italijo.

Ob vsem mu zlahka prikimamo, saj bo italijanski kolesarski krog s svojimi zvestimi gledalci ob progi zares dobil pravi utrip v torek na cestah na Siciliji. In to ne glede na to, da v karavani ni njihovega rojaka Vincenza Nibalija.

Ob vsem ne smemo povsem mimo uvoda v Izraelu, ki so ga v deželi, kjer kolesarski šport nima take domovinske pravice kot v nekaterih evropskih državah, izvedli na precej visoki ravni. So pa Izraelci vložili ogromno dela v zares uspešen uvod, za katerega so morali prirediteljem odšteti 10 milijonov evrov. Ob vsem so najmanj toliko dodali še za vse ostalo, največ pa za varnost udeležencev, saj si ob 70. obletnici svoje države, ki jo slavijo vse leto, kakšne nepotrebne blamaže niso smeli privoščiti.

Ob vsem so kolesarski svet Izraelci presenetili še z enim s kolesarstvom povezanim dejanjem. V Tel Avivu so kot prvi na Bližnjem vzhodu odprli najmodernejši velodrom in napovedali, da bi prav v kolesarstvu radi dosegali boljše dosežke, kot so jih doslej. Njihov edini zahtevek od organizatorjev pa je bil le ta, da na seznam moštev za dirko uvrsti tudi njihovo Cycling Academio, ki po nobenem merilu ne bi sodila v karavano tako odmevne dirke, kot je Giro.

Ob uvodu v italijanski kolesarski mesec, ki se bo v Rimu končal na zadnjo majsko nedeljo, so se tokrat skorajda vsi najbolj uveljavljeni šprinterji odpovedali nastopu na Giru. Tako so v ospredju italijanski kolesarski bliski, ki so z Elio Vivianijem, Sasho Modolom in Jakubom Mareczkom krojili šprinterska razpleta v Tel Avivu in Ejlatu.

Šprinterjem bo v naslednjih dneh namenjenih še pet etap, sedem pa je tudi gorskih, in večina je prepričanih, da se bo tam krojil vrh 101. Gira. Med favoriti je prolog v dolžini manj kot 10 kilometrov v svetem mestu treh religij Jeruzalemu najbolje opravil lanski zmagovalec Tom Dumoulin, ki je prav lani v Milanu Nizozemski privozil prvo zmago na italijanskem krogu, ki se je kar trikrat začel prav v deželi tulipanov.

Druga dva favorita, Anglež Christopher Froome in Italijan Fabio Aru, sta imela že v petek obilo težav. Poznavalci pravijo, da si je slednji že zapravil možnost za končni uspeh. Froome je bil nepazljiv med treningom vožnje na čas, ob sebi pa ima tako dobro moštvo, da bi lahko vse nadoknadil.

Ali ga bodo zaradi dopinškega dvoma v Italiji sprejeli na nož, bomo videli že danes. Tako mirno, kot je pedala obračal v Izraelu, jih pri naših zahodnih sosedih najbrž ne bo mogel. Pravi pekel, če se kaj konkretnega ne zgodi do tedaj, pa ga čaka na julijskem Touru, ki ga je doslej za pas obesil že štirikrat.

Dare Rupar, Val 202