Mohorič na dirki v Liguriji dokazal, da so noge prave

Dobro dirkal tudi Jan Polanc

12. februar 2017 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Matej Mohorič (Abu Dhabi) je bil na enodnevni dirki za trofejo Laigueglia osmi: "Izvlekel sem največ, kar sem lahko." Zmagal je Italijan Fabio Felline.

Felline (Trek-Segafredo), ki je na dirko v italijanski deželi Ligurija prišel z višinskega treninga, na katerem je bil tudi Alberto Contador, je napadel v zadnjih 15 kilometrih in imel v cilju 25 sekund prednosti pred skupino kolesarjev, v kateri je bil tudi Mohorič.

Mohoričev moštveni kolega Jan Polanc je bil 19.

"Diego Ulissi je zjutraj potožil, da je bolan in da imava z Janom proste roke. Jan je tri kroge pred ciljem poskusil z napadom, a smo njega in še tri ubežnike ujeli v zadnjem krogu. Na vrhu klanca sem tudi sam poskušal, saj sem vedel, da nisem dober šprinter, a ni šlo. Šprint za drugo mesto sem začel malo prekmalu, a vendarle izvlekel največ, kar sem lahko. Dirka je pokazala, da so noge prave," nam je povedal Mohorič, ki se pripravlja za spomladanske klasike, prvi vrhunec sezone pa bo Dirka po Italiji.

Na enodnevni dirki v Almerii v Španiji je po 191 km zmagal Danec Magnus Cort Nielsen (Orica). Od slovenskih kolesarjev je Luka Pibernik (Bahrain Merida) zasedel 13., Jan Tratnik (Sprandi Polkowice) pa je bil 14. V času zmagovalca je v cilj prišel tudi Luka Mezgec (Orica) na 28. mestu. David Per (Bahrain Merida) je zasedel 46., Simon Špilak (Katjuša) 50. mesto, oba pa sta za zmagovalcem zaostala 47 sekund.

