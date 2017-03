Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Fernando Gaviria je v ključnem trenutku močno pospešil in Saganu ušel predaleč, da bi ga lahko ujel. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mohorič v ovinku precenil svoje sposobnosti

Gaviria v šprintu pred Saganom; Roglič skupno ostaja 4.

13. marec 2017 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Fernando Gaviria je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke Tirreno-Adriatico. V skupnem seštevku na vrhu ni sprememb.

Lahko bi se razpletlo tudi drugače, po željah slovenskih ljubiteljev kolesarstva. Matej Mohorič je napadel in si na spustu priboril že nekaj metrov prednosti, nato pa v ovinku padel: "V zaključku sem poskusil srečo z napadom na vrhu klanca. Na žalost sem v enem izmed zadnjih ovinkov precenil svoje sposobnosti in zdrsnil. K sreči je z menoj vse v redu in sem jo odnesel z bolj ali manj celo kožo in brez hujših poškodb," nam je povedal Mohorič.

V šprintu glavni je bil v mestu Civitanova Marche najmočnejši 22-letni Fernando Gaviria (četrta etapna zmaga sezone), ki je za seboj pustil slovitega Petra Sagana. Slovak je v zadnjih stotih metrih poskušal iz zavetrja prehiteti Kolumbijca iz ekipe Quick Step Floors, vendar je zmanjkalo nekaj centimetrov in se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

"To je bil prvi pravi sprint na tej dirki, ker smo v drugi etapi storili napako in padli, ampak danes je šlo vse kot po maslu. Vedno je velik izziv sprintati ob Saganu, počutil sem se dobro in zelo sem vesel, da sem uspel zmagati," je povedal Gaviria.

V skupnem seštevku pred zadnjo etapo, torkovim kronometrom (10 km), še vedno vodi Nairo Quintana, Primož Roglič pa je z zaostankom minute in 15 sekund četrti.

TIRRENO-ADRIATICO, 6. etapa, 168 km Ascoli Piceno - Civitanova Marche 1. F. GAVIRIA KOL 4:09:31 2. P. SAGAN SLK isti 3. J. STUYVEN BEL čas ... 11. G. THOMAS VB +0:06 16. N. QUINTANA KOL 19. P. ROGLIČ SLO vsi 28. L. MEZGEC SLO isti 36. S. ŠPILAK SLO čas 100. M. MOHORIČ SLO 1:38 141. M. KUMP SLO 5:11 Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. N. QUINTANA KOL 25:44:28 2. T. PINOT FRA +0:50 3. R. DENNIS AVS 1:06 4. P. ROGLIČ SLO 1:15 5. T. DUMOULIN BEL 1:19 ... 10. S. ŠPILAK SLO 1:59

