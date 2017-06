Napad Sagana brez odgovora; Rogliču prolog na Nizozemskem

Primož Roglič je zmagal na 7,5 kilometra dolgem prologu na dirki ZLM Toer na Nizozemskem. S časom 8:04 je bil tri sekunde hitrejši od Nemcev Marcela Kittla in Maximiliana Schachmanna. Petetapna dirka bo trajala do nedelje.

Roglič je na dirko prišel po višinskih pripravah v Sierri Nevadi, kjer se je pripravljal na Tour de France. To je njegova četrta etapna zmaga v tej sezoni, prejšnje tri je dosegel na dirkah po Romandiji in Baskiji.