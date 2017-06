Neverjetno, kako je šolar držal ritem profesionalcev

Poudarki Odmevi po kraljevski etapi Dirke po Sloveniji Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Rafal Majka je na Dirki po Franciji že dvakrat osvojil pikčasto majico za najboljšega hribolazca. Letos gre na Tour z željo, da je čim višje v skupnem seštevku, Dirka po Sloveniji pa mu služi kot preizkus pripravljenosti po dvotedenskih višinskih pripravah. Če ne bo kaj nepredvidljivega, se bo v nedeljo veselil skupne zmage na Dirki po Sloveniji. Foto: EPA Luka Mezgec je odlično branil zeleno majico vodilnega in jo predal šele dobrih deset kilometrov pred ciljem. V nedeljo bo poskušal osvojiti rdečo majico (za vodilnega po točkah) in predvsem slaviti etapno zmago v Novem mestu. Foto: BoBo VIDEO Zadnji trije kilometri vz... Sorodne novice Poljak Majka dobil vzpon na Roglo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

17. junij 2017 ob 17:09

Zreče - MMC RTV SLO

"Zjutraj bi podpisali 2. mesto, ampak glede na to, kako se je razvijala etapa, smo stran vrgli zmago," se 2. mesta Giannija Viscontija na Rogli ni preveč veselil športni direktor Bahrain Meride Gorazd Štangelj.

Kraljevska etapa 24. Dirke po Sloveniji se je končala s pričakovano zmago Poljaka Rafala Majke, ki je ves vzpon na Roglo poskušal streti tekmece, a napadi niso obrodili sadov. Italijan Gianni Visconti in Avstralec Jack Haig sta mu sledila vse do vrha, potem pa je 27-letni Majka v ciljnem šprintu le unovčil kakovost. "Izjemno vesel sem, hvala ekipi (Bora Hansgrohe), ki je zelo dobro delala zame. Na koncu sem malce prepozno napadel. Bolje bi bilo prej, ko je bil klanec strmejši. Večkrat sem poskušal streti Haiga, a je bil ves čas za mojim kolesom. Pomembno je, da sem zmagal. Na dirko sem prišel po dvotedenskih višinskih pripravah in prvi preizkus je bil uspešen."

Majke ne moreš presenetiti

Da si je Majka zaslužil zmago, se strinja tudi Gorazd Štangelj, vseeno pa obžaluje, da njegov varovanec v ekipi Bahrain Merida Gianni Visconti na koncu ni izvlekel več. "Videli ste, kako je bil Rafal Majka močan na vzponu. Vse, kar se je zgodilo, je naredil on. A vseeno je Visconti držal priključek. Rekli smo mu, naj čaka do zadnjih metrov. Poskušal je vse, da bi presenetil, a Majke ne moreš presenetiti. Edina možnost za zmago bi bila, da bi se na točko, kjer je do cilja sto metrov, pripeljali s čim nižjo hitrostjo, saj bi potem odločala eksplozivnost, ne pa surova moč, v čemer je Majka boljši kot Visconti," nam je povedal Gorazd Štangelj, ki je imel v igri še Domna Novaka, vendar je popustil kmalu po začetku ciljnega vzpona: "Je mlad kolesar, nima še toliko izkušenj s težkimi klanci in s takšno elito kolesarjev. Visconti je prišel z Gira, Majka se pripravlja na Tour ..."

Rog obdržal belo majico

A kaj potem reči za 18-letnega Tadeja Pogačarja? Dirkal je sijajno in bil s petim mestom in zaostankom le 36 sekund za Majko najboljši Slovenec. "Zelo težko je bilo. Že na začetku vzpona je bil hud tempo. Želel sem čim dlje držati priključek, kar mi je zelo dobro uspelo. Ko sem izgubil stik z vodilnimi, sem šel do vrha v svojem ritmu," je povedal Pogačar, ki je oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Trener Roga Marko Polanc je bil nad njegovo predstavo navdušen: "Načrt je bil, da obdržimo belo majico. Vedeli smo, da Žiga Jerman majice ne bo mogel ubraniti, a smo imeli Tadeja, ki je dirkal bolje od vseh pričakovanj. Pred etapo sem rekel, da bi bil super zadovoljen, če bi bil med 10. in 20. mestom, a je vse še nadgradil. Star je le 18 let, imel je maturo in ne more trenirati tako kot profesionalci."

Jan Polanc psihično izpraznjen

Čeprav dirke še ni konec, je ljubljanska ekipa že naredila več, kot je upala, potem ko se je na prvi etapi zelo izkazal Žiga Jerman: "Že zdaj smo lahko tako veseli, kot bi na dirki zmagali, saj ima ekipa v povprečju 20 let. Šolarji in študenti!" Pogačar je sicer letos že dokazal, da je zelo obetaven kolesar. Na Dirki po Istri je bil v skupnem seštevku peti, zelo dobro je pred dvema mesecema dirkal tudi na italijanski dirki za kolesarje do 23 let Palio del Reciotto, kjer je bil v igri za zmagovalni oder, končal pa je na devetem mestu. Marko Polanc je pokomentiral tudi predstavo svojega sina Jana Polanca, ki 11 km pred ciljem ni več zmogel ritma najboljših. "Ni bilo tistega pravega občutka, po treh kilometrih klanca se zato ni več naprezal na polno. Na Dirki po Italiji je bil v top formi, zdaj ni več, poleg tega je psihično izpraznjen."

Mezgec na vzponu narekoval ritem

Poleg Pogačarja je bil slovenski junak etape nepričakovano še Luka Mezgec. Dokazal je, da še ni pozabil časov, ko je bil gorski kolesar, in na kraljevski etapi zeleno majico vodilnega branil do točke, ko je bilo do cilja dvanajst kilometrov. Ko je po zmagi v drugi etapi razlagal, da bo danes počival, očitno ni mislil resno. Na najtežjem delu vzpona na Roglo se je celo postavil v ospredje in narekoval ritem. V nedeljo bo imel Kamničan priložnost, da dobi še eno etapo, saj bo v Novem mestu skoraj zanesljivo odločal šprint glavnine. Ključen je ovinek ob vstopu na Kandijski most. Kdor tam ne bo v ospredju, na etapno zmago ne bo mogel računati. Luka Mezgec bo poskušal tudi ubraniti rdečo majico vodilnega po točkah. Ima 41 točk, Colbrelli zaostaja sedem točk.

Tomaž Okorn