Nibali do velike zmage tudi ob pomoči Mohoriča

Glavnina zaostala za nekaj metrov

17. marec 2018 ob 18:53

San Remo - MMC RTV SLO

Vincenzo Nibali je slavil na prvi letošnji enodnevni kolesarski klasiki od Milana do San Rema in s tem prekinil 12-letni italijanski post.

33-letnik je v razburljivem finišu deževne dirke napadel na zadnjem vzponu na Poggio di Sanremo in zdržal do konca. Glavnina je ciljno črto prečkala nekaj metrov za Nibalijem, ki je imel še toliko časa, da je zmagovito dvignil roki. Prvi devetnajsterici so pripisali enak čas kot zmagovalcu.

Drugi po 294 kilometrih 109. izvedbe te dirke je bil Avstralec Caleb Ewan, tretji pa Francoz Arnaud Demare, zmagovalec te dirke leta 2016. Trikratni svetovni prvak Slovak Peter Sagan je bil na koncu šesti, lanski prvak Poljak Michal Kwiatkowski pa 11.

Na najdaljši dirki v sezoni je nase opozarjal tudi Matej Mohorič. Bil je tesno ob Nibaliju, ga na spustu s Cipresse vrnil na čelo dirke, prvi je tudi začel vzpon na Poggio di Sanremo. Ko je sedem kilometrov pred ciljem napadel Nibali, se ni naprezal. Ko je priključek s skupino favoritov, ki je lovila Nibalija, ujel njegov moštveni kolega Italijan Sonny Colbrelli, pa je Mohorič v zadnjih kilometrih po najboljših močeh pomagal še njemu. Colbrelli je bil deveti, Mohorič pa je končal izven prve dvajseterice.

Nibali je imel na vrhu klanca 10 sekund prednosti, ki je v spustu narasla na 13. Ko je dva kilometra pred ciljem prišel na ravnino, je imel osem sekund naskoka. Prednost je v napetem zaključku komajda zadržal.

"Dan je bil deževen, toda imel sem dobre občutke. Sodeloval sem s Sonnyjem Colbrellijem, v zadnjih 15 km sem se počutil dobro. Na vzponu na Poggio sem sledil kolesarju iz druge ekipe. Ko mi je direktor ekipe po radio povedal, da imam 20 sekund prednosti, sem si mislil in rekel samo, da moram iti na polno do konca. Dan je bil fantastičen. Nimam besed," so bile prve besede Nibalija, ki je na cilju zmago proslavljal v solzah objet z moštvenimi kolegami.

Dirko je zaznamoval tudi grd padec britanskega sprinterja Marka Cavendisha, ki se je slabih 10 kilometrov pred koncem zaletel v plastični prometni znak, poletel po zraku in po salti pristal na tleh.

Končni vrstni red: 1. V. NIBALI ITA 7:18:43 2. C. EWANS AVS vsi 3. A. DEMARE FRA 4. A. KRISTOFF NOR 5. J. RÖLANDTS BEL 6. P. SAGAN SLK isti 7. M. MATTHEWS AVS 8. M. CORT DAN 9. S. COLBRELLI ITA 10. J. STUYVEN BEL čas ... 25. M. MOHORIČ SLO +0:04 34. S. ŠPILAK SLO 0:15 86. L. PIBERNIK SLO 4:00 124. K. KOREN SLO 9:37

