Od elite le Polanc in Per za državni naslov

Slovenski kolesarji razropljeni po Evropi

8. junij 2017 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za petkovo vožnjo na čas v Ljubljani, ki bo štela za državno prvenstvo, sta od slovenskih profesionalcev prijavljena le Jan Polanc (UAE Emirates) in David Per (Bahrain-Merida).

Drugi slovenski kolesarji na delu v tujini dirkajo drugje ali pa se na nove dirke še pripravljajo.

Prvi dan tridnevnega kolesarskega praznika v slovenski prestolnici, maratona Franje, je zdaj že tradicionalno rezerviran za vožnjo na čas, ki zadnja leta šteje tudi za naslove državnih prvakov. To je tudi čas, ko po Evropi potekajo številne ugledne dirke, na katere ekipe svetovne serije po navadi pošljejo tudi kakšnega od Slovencev.

Tako te dni na dirki Dauphine pedala vrtijo trije člani Bahrain-Meride Grega Bole, Borut Božič in Janez Brajkovič. Dva kolesarja UAE Emirates Marko Kump in Matej Mohorič bosta v nedeljo začela dirko po Švici, tam bo tudi zmagovalec švicarske pentlje iz leta 2015 Simon Špilak. Luko Mezgeca je njegova Orica-Scott poslala na enodnevno dirko v Švico, ki bo danes.

Četverica Slovencev je na Slovaškem, kjer se je začela petdnevna dirka, uvodni prolog je dobil Jan Tratnik iz CCC Sprandi Polkowice, Matej Mugerli iz Amplatz-BMC je bil četrti. Tam sta še njegova klubska kolega v avstrijski ekipi Rok Korošec in Andi Bajc.

Kristijan Koren iz Cannondale-Drapaca trenira in se pripravlja na naslednjo preizkušnjo, Dirko po Avstriji. Za nastop na DP-ju v kronometru se nista odločila Domen Novak in Luka Pibernik, oba člana bahrajnske zasedbe.

Na štartnem seznamu DP-ja sta od slovenskih kolesarjev iz svetovne serije le David Per in Jan Polanc, slovenski junak letošnjega Gira. Oba si seveda še lahko premislita in se ne pojavita na štartni rampi, toda če se bosta, bi lahko kateri od njiju z naslovom najboljšega v Sloveniji v vožnji na čas nasledil lanskega prvaka Primoža Rogliča.

Ta se te dni pripravlja na julijsko dirko po Franciji in se bo na tekmovalno kolo prvič spet usedel 14. junija na Nizozemskem, kjer ga čaka dirka Ster ZLM, domačim navijačem se bo nato predstavil 25. junija na DP-ju v cestni vožnji.

Na štartu pa ne bodo manjkale članice BTC City Ljubljane, na seznamu so vse najboljše kolesarke edine slovenske ženske profesionalne ekipe.

Štart kronometra bo na Ameriški aveniji v BTC-ju, trasa je speljana do Domžal in nazaj. Dva kroga čakata člane in mlajše člane, vse druge en krog oziroma 22 km.

R. K.