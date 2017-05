Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Thibaut Pinot je osvojl prvo etapo na Dirki po Italiji v karieri. Foto: EPA V zadnjih 14 kilometrih ravnine se je vnel boj za zmago v etapi in pa dragocene bonifikacijske sekunde. Slavil je eksplozivni Pinot. Foto: EPA Do zadnjih treh kilometrov sem imel v glavi le, kako bi prišel do prednosti, etapne zmage nisem imel v mislih. Na koncu pa sem moral misliti na to, saj je vsaka bonifikacijska sekunda pomembna. Nekaj sekund sem pridobil, a ne veliko. Kronometer bo raven, ustrezal bo Dumoulinu, meni pa ne preostane nič drugega, kot da iztisnem zadnje atome moči in poskušam doseči najbolje, kar se bo dalo. Pri tem pa upam, da so Dumoulinu gorske etape pobrale več moči od mene, tako da svojih kronometrskih sposobnosti ne bo mogel v celoti pokazati. Thibaut Pinot, zmagovalec 20. etape Eden izmed favoritov za končno zmago na 100. Giru, Nizozemec Tom Dumoulin, je po predzadnji etapi nazadoval na četrto mesto v skupnem seštevku. Foto: EPA Nairo Quintana meni, da bo 100. Giro osvojil Dumoulin: "Mislim, da imam premajhno prednost pred njim. Težko bo, najbrž ne bom zmagovalec. Danes smo poskušali vse, da bi bila razlika čim večja, nekaj prednosti smo si privozili, a premalo." Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pinot do prve zmage na Giru, kronometer bo dal končnega zmagovalca

Jan Polanc 15. na 20. etapi

27. maj 2017 ob 18:24,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 18:52

Pordenone - MMC RTV SLO/STA

Thibaut Pinot je zmagovalec 20. etape 100. Dirke po Italiji. Nairo Quintana in Vincenzo Nibali sta na predzadnji etapi povečala prednost pred Tomom Dumoulinom, a nič še ni odločeno. Končnega zmagovalca bo določil nedeljski kronometer.

V zadnji gorski etapi Pordenone-Asiago je potekal hud boj, na koncu pa ga je dobil Pinot, ki je prvič v svoji karieri osvojil etapo na Dirki po Italiji. Francoz je pridobil tudi deset bonifikacijskih sekund in se je prebil na tretje mesto v skupnem seštevku.

"Do zadnjih treh kilometrov sem imel v glavi le, kako bi prišel do prednosti, etapne zmage nisem imel v mislih. Na koncu pa sem moral misliti na to, saj je vsaka bonifikacijska sekunda pomembna. Nekaj sekund sem pridobil, a ne veliko. Kronometer bo raven, ustrezal bo Dumoulinu, meni pa ne preostane nič drugega, kot da iztisnem zadnje atome moči in poskušam doseči najbolje, kar se bo dalo. Pri tem pa upam, da so Dumoulinu gorske etape pobrale več moči od mene, tako da svojih kronometrskih sposobnosti ne bo mogel v celoti pokazati," je po zmagi dejal Pinot.

Dumoulin ob dragocene sekunde

Najboljši kolesarji so ponovno uprizorili spektakularen boj. Napadi so se kar vrstili, predvsem so lomili Dumoulina, ki je v vožnji na čas najmočnejši, ga na koncu zlomili, a ne tako, kot bi si sami želeli. Nizozemec je pokazal neverjetno borbenost, nekajkrat je že zaostal, pa se pozneje priključil. Na koncu so mu moči vendarle pošle, tako da si je nabral zaostanek.

Na zadnjem od treh kategoriziranih vzponov je najprej napadel Rus Ilnur Zakarin, njegovemu skoku je sledil le Italijan Domenico Pozzovivo. Peti in šesti v skupnem seštevku sta se nekaj časa vozila v ospredju, imela več kot 20 sekund prednosti, a so ju v zadnjih kilometrih Nairo Quintana, Pinot in Vincenzo Nibali, ki so tudi sami poskušali z napadi, toda eden drugega se niso rešili. Tako se je v zadnjih 14 kilometrih ravnine vnel boj za zmago v etapi in pa dragocene bonifikacijske sekunde. Največ je iztržil Pinot, ki je bil v skupini najboljši sprinter, zabeležil je prvo zmago Giru in napovedal, da bo v kronometru napadel tudi skupno zmago.

Drugo mesto je na 20. etapi v sprintu ubežne skupine zasedel Zakarin, tretje mesto v ubežni skupini petih kolesarjev pa je pripadlo Nibaliju. Četrti je bil Pozzovivo, peti pa Quintana.

Borbeni Polanc 15.

Slovenski kolesar Jan Polanc je bil prav tako zelo borben, nekajkrat med etapo je zaostal, a je nato vodilno skupino spet ujel. Do cilja z njo ni prišel, je pa prišel s tretjo skupino, ki je zaostala dve minuti in 35 sekund. Zasedel je 15. mesto, v skupnem seštevku pa je pridobil še eno mesto, zdaj je 11., saj je že pred etapo odstopil Nizozemec Steven Kruijswijk, ki je bil mesto pred njim. Zelo dobro se je v etapi držal tudi Luka Mezgec, ki je zaostal šest minut in 41 sekund, zasedel je 27. mesto.

Giro izenačen, kot še nikoli

100. kolesarska dirka po Italiji je zelo izenačena, zmagovalec bo odločen šele v zadnji etapi, 29,3 kilometra dolgem kronometru s štartom v Monzi in ciljem v Milanu. Možnosti za zmago ima še šest tekmovalcev, kar štirje so pred zadnjim dejanjem znotraj minute, kar se na Giru še ni zgodilo.

Favorit za skupno zmago je Dumoulin, kar meni tudi trenutno vodilni v skupnem seštevku Quintana: "Mislim, da imam premajhno prednost pred njim. Težko bo, najbrž ne bom zmagovalec. Danes smo poskušali vse, da bi bila razlika čim večja, nekaj prednosti smo si privozili, a premalo."

Po predzadnji etapi sta na prvih dveh mestih Quintana in Nibali, med njima je 39 sekund razlike, Pinot na tretjem zaostaja 43, Dumoulin na četrtem pa 53 sekund.

100. DIRKA PO ITALIJI

Pordenone-Asiago, 190 km: 1. T. PINOT FRA 4:57:58 2. I. ZAKARIN RUS vsi 3. V. NIBALI ITA 4. D. POZZOVIVO ITA isti 5. N. QUINTANA KOL čas 6. B. JUNGELS LUKS +0:15 7. A. YATES VB vsi 8. S. REICHENBACH ŠVI 9. B. MOLLEMA NIZ isti 10. T. DOMOULIN NIZ čas ... 15. J. POLANC SLO +2:35 27. L. MEZGEC SLO 6:41 81. K. KOREN SLO 25:53 82. L. PIBERNIK SLO 25:53 90. J. TRATNIK SLO 35:57 106. M. MOHORIČ SLO 35:57

Vrstni red po 20. etapi: 1. N. QUINTANA KOL 90:00:38 2. V. NIBALI ITA +0:39 3. T. PINOT FRA 0:43 4. T. DUMOULIN NIZ 0:53 5. I. ZAKARIN RUS 1:15 6. D. POZZOVIVO ITA 1:30 7. B. MOLLEMA NIZ 3:03 8. A. YATES VB 6:50 9. B. JUNGELS LUKS 7:18 10. D. FORMOLO ITA 12:55 11. J. POLANC SLO 16:58 ... 100. L. PIBERNIK SLO 3:56:22 106. L. MEZGEC SLO 4:08:59 109. J. TRATNIK SLO 4:11:24 131. K. KOREN SLO 4:28:47 136. M. MOHORIČ SLO 4:32:49

D. S.