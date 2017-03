Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Andre Greipel je vse naredil tako, kot je treba in s precejšnjo prednostjo slavil svojo tretjo zmago v sezoni. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Roglič kljub šivom na prstu nadaljeval dirko

"Gorila" v peti etapi pokazal mišice

9. marec 2017 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Andre Greipel je zmagovalec pete etape kolesarske dirke Pariz–Nica, medtem ko je na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja etapo z izjemnim finišem dobil Geraint Thomas.

Na dirki Pariz–Nica so še zadnjič priložnost dobili šprinterji. Na 200 km dolgi etapi s ciljem v mestu Bourg-de-Peage je bil v dolgem ciljnem šprintu najmočnejši "Gorila" (takšen je njegov vzdevek) Andre Greipel, ki na prejšnjih etapah ni znal unovčiti svoje šprinterske kakovosti, tokrat pa ga je ekipa Lotto pripeljala v dober položaj in je delo dokončal v svojem slogu.

V precej močnem protivetru je po desni strani švignil mimo Arnauda Demara in Dylana Groenewegna, pred katerima je imel na ciljni črti za dolžino kolesa prednosti. To je njegova tretja zmaga v sezoni. Kristijan Koren je bil v času zmagovalca 34.

Rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku je zadržal francoski kolesar Julian Alaphilippe. Karavano zdaj čakajo tri težje etape. Zlasti v soboto bo naporno, saj bo cilj na Col de la Couillole.

Na dirki Tirreno–Adriatico je drugo etapo dobil Britanec Geraint Thomas, ki je bil v cilju devet sekund pred prvim zasledovalcem, Nizozemcem Tomom Dumoulinom.

Thomas in kolesarji ekipe Sky so se tako na najlepši način vrnili po polomu na prvi etapi, moštvenem kronometru, kjer so kolesarji tega moštva po padcu, vpleten je bil tudi Thomas, izgubili dve minuti.

V skupnem seštevku vodi Belgijec Greg Van Avermaet.

Primož Roglič je v cilj prišel petnajsti. Predvsem je pomembno, da je lahko nadaljeval dirko, potem ko je v sredo zaradi ureznine na prstu dobil pet šivov (foto). "Bila je nesreča. Zelo sem bil zaposlen, ko sem se vozil na startno rampo kronometra, nekdo je nenadoma odprl vrata vozila. Zapeljal sam vanje in si porezal prst."

PARIZ-NICA, 5. etapa, 200 km Quincié-en-Beaujolais - Bourg-de-Peage 1. A. GREIPEL FRA 4:43:35 2. A. DEMARE ŠPA vsi 3. D. GROENEWEGEN FRA 4. M. J. MATTHEWS ŠPA 5. J. DEGENKOLB NEM isti ... 34. K. KOREN SLO 46. L. PIBERNIK SLO 62. J. POLANC SLO čas 113. G. BOLE SLO 145. B. BOŽIČ SLO 0:35 Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 17:20:02 2. T. GALLOPIN FRA +0:33 3. G. IZAGIRRE ŠPA 0:47 ... 14. K. KOREN SLO 2:10 55. L. PIBERNIK SLO 19:22

TIRRENO-ADRIATICO, 2. etapa Camaiore - Pomarance, 228 km: 1. G. THOMAS VB 5:51:44 2. T. DUMOULIN NIZ +0:09 3. P. SAGAN SLK vsi 4. G. VAN AVERMAET BEL 5. F. GAVAZZI ITA isti ... 15. P. ROGLIČ SLO čas 36. S. ŠPILAK SLO 43. M. MOHORIČ SLO 0:18 117. L. MEZGEC SLO 8:40 169. M. KUMP SLO 12:42 Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. G. VAN AVERMAET BEL 6:15:14 2. R. DENNIS AVS isti 3. T. VAN GARDEREN ZDA čas ... 14. P. ROGLIČ SLO +0:39 35. M. MOHORIČ SLO 1:17 38. S. ŠPILAK SLO 1:35

T. O.