Sagan dobil tretjo etapo, Mezgec na petem mestu

Yates prvi v Fayencu, Polanc najboljši Slovenec

10. marec 2017 ob 18:48

Fayence - MMC RTV SLO

Svetovni prvak Peter Sagan je dobil tretjo etapo kolesarske dirke od Jadranskega do Tirenskega morja od Monterotonda Marittima do Montalta di Castra. V šprintu je v času zmagovalca kot peti etapo končal Luka Mezgec.

Slovak je do druge etapne zmage v sezoni prišel v zadnjih metrih, šprint je sicer pokvaril padec več kolesarjev 500 metrov pred koncem, ko je premagal domačina Elio Vivianija (Sky) in Belgijca Jurgena Roelandtsa (Lotto Soudal).

"V šprintu se je znašlo tudi veliko takih, ki niso imeli več moči. Na srečo smo v vetrovnih razmerah zadnjih 200 metrov imeli tudi srečo z vetrom. Sezona se šele začenja, upam, da ta zmaga ni bila zadnja," je dejal dvakratni svetovni prvak.

Mezgec je s petim mestom dosegel najboljšo etapno uvrstitev v sezoni. Na dirki nastopajo še štirje Slovenci, 15. je bil Marko Kump (UAE Team Emirates), 44. Simon Špilak (Katjuša), mesto za njim 45. Primož Roglič (LottoNl-Jumbo), vsi v času zmagovalca, 107. pa je bil z dvema minutama zaostanka Matej Mohorič (UAE Team Emirates).

Skupno je v vodstvu Avstralec Rohan Dennis (BMC), za njim pa sta moštveni sotekmovalec Belgijec Greg van Avermaet in domačin Damiano Caruso. Najboljši Slovenec je Roglič na 14. mestu.

Yatesu uspel samostojni pobeg

Simon Yates je dobil šesto etapo dirke Pariz-Nica med krajema Aubagne in Fayence. Do zmage na 193,5 km dolgi etapi je prikolesaril s samostojno vožnjo v zadnjih 20 kilometrih. V rumeni majici je ostal Julian Alaphilippe.

Yates je napadel že razredčeno skupino, ki je 20 km do cilja vztrajala na čelu dirke, in se v velikem slogu pripeljal skozi ciljno črto. Preostali kolesarji so se predolgo gledali, Yates pa je hitro naredil razliko.

V ozadju se sicer niso predali, napadi so se začeli vrstiti v zadnjih nekaj sto metrih, ko se je trasa etape, ki je sicer vsebovala šest vzponov, od tega tri prve kategorije, spet postavila navkreber. Yates je na koncu za 17 sekund prehitel Kolumbijca Sergia Henaa (Sky) nad drugem in za 26 sekund Avstralca Richieja Porta (BMC) na tretjem mestu.

Irec Daniel Martin je v zadnjih kilometrih dobro skrbel za moštvenega kolega Alaphilippa, ki je osvojil četrto mesto, z Martinom sta zaostala 29 sekund. Za njima je z 32 sekundami zaostanka prišla skupina petih kolesarjev, ki jo je skozi cilj popeljal Španec Ion Izagirre, v njej je bil tudi eden glavnih favoritov za končno zmago Alberto Contador.

Od Slovencev je prvi ciljno črto prečkal Jan Polanc, ki je na 18. mestu zaostal 3:47 minute. Luka Pibernik (Bahrajn Merida) je bil 88., Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) 94., oba sta zaostala prek 18 minut. Preostala člana Bahrajn Meride sta končala izven stoterice, Grega Bole na 108. in Borut Božič na 150. mestu.

V skupnem seštevku je Alaphilippe pridobil še tri sekunde, pred drugim Gallopinom zdaj vodi 36 sekund, Henao zaostaja še 10 sekund. Koren je nekoliko nazadoval in je po šestih etapah 21. (+19:49).

Pariz-Nica, 6. etapa, Aubagne-Fayence, 192 km: 1. S. YATES VB 4:37:51 2. S. HENAO KOL +0:17 3. R. PORTE AVS 0:26 4. J. ALAPHILIPPE FRA 0:29 5. D. MARTIN IRS isti čas ... 18. J. POLANC SLO 3:47 88. L. PIBERNIK SLO 18:08 94. K. KOREN SLO isti čas 108. G. BOLE SLO 23:28 150. B. BOŽIČ SLO 24:29 Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 21:58:22 2. T. GALLOPIN FRA +0:36 3. S. HENAO KOL 0:46 ... 21. K. KOREN SLO 19:49 60. L. PIBERNIK SLO 37:01 85. J. POLANC SLO 42:36 143. B. BOŽIČ SLO 59:11

