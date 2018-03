Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Marc Soler je zadnji dan s šestega mesta prišel do skupne zmage. Foto: EPA Dodaj v

Soler v napetem zaključku do zmage na dirki Pariz-Nica

Pibernika ujela časovna zapora

11. marec 2018 ob 17:26

Nica - MMC RTV SLO, STA

Marc Soler je zmagovalec 76. izvedbe kolesarske dirke Pariz-Nica. Kolesar ekipe Movistar je v zadnji etapi v okolici Nice v skupni razvrstitvi za štiri sekunde ugnal Simona Yatesa.

Španec je bil v skupni razvrstitvi pred to etapo šesti. Do zmage je prišel, potem ko je skupaj z rojakoma Davidom de la Cruzom in Omarjem Frailejem bežal v drugi polovici zadnje etape in si privozil tolikšno prednost pred skupino z vodilnim Yatesom, da se je na koncu veselil skupne zmage.

Soler je skupaj z de la Cruzom napadel slabih 50 km pred ciljem in se na vrhu Col d'Ezeja pridružil Fraileju. Razlika do Yatesa je nato ves čas malce nihala, trojica pa je na koncu prišla do zadostne prednosti, da se je 24-letni Soler veselil prve profesionalne zmage na večetapni dirki. S tem je postal četrti Španec s skupno zmago na tej dirki, dva od prejšnjih treh (Miguel Indurain in Alberto Contador) pa sta pozneje dobila tudi Dirko po Franciji.

Etapo je Soler končal na tretjem mestu s tremi sekundami zaostanka, slavil je de la Cruz pred Frailejem. Yates je v cilj prišel kot šesti z 38 sekundami zamude. Zaostala sta tudi druga kandidata za skupno zmago, španska brata Gorka in Ion Izagirre, ki sta 5 km pred ciljem padla. V cilj sta prišla v skupini z Yatesom na devetem oziroma desetem mestu. Gorka Izagirre je bil na koncu skupno tretji s 14 sekundami zaostanka, Ion Izagirre pa je na četrtem mestu zaostal še dve sekundi več.

Edini Slovenec na dirki Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je zadnjo etapo končal zunaj predvidenega časovnega okvirja in ostal brez uvrstitve.

Adam Yates dobil zagon po sobotni zmagi brata Simona

Adam Yates (Mitchelton-Scott) je dobil 5. etapo dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, vodstvo v skupnem seštevku pa je dve etapi pred koncem prevzel Poljak Michal Kwiatkowski. Od peterice Slovencev je imel glavno vlogo Kristijan Koren (Bahrain-Merida), eden od petih ubežnikov, ki so že v petnajstem kilometru ušli glavnini in bili v ospredju vse do nekaj kilometrov pred ciljem. Na koncu je Koren osvojil 57. mesto, pred njim so skozi cilj od Slovencev prišli Jan Polanc (23.), Simon Špilak (40.) in Primož Roglič (50.), Luka Mezgec pa je bil 81. V skupnem seštevku je od naših najvišje Špilak (Katjuša) na 18. mestu.

Etapo, ki se je končala v rojstnem kraju italijanskega kolesarja Micheleja Scarponija, ki je tragično preminul pred slabim letom med treningom, je Yates dobil pred Slovakom Petrom Saganom in Poljakom Kwiatkowskim, ki je imel pred začetkom etape sekundo zaostanka za domačinom Damianom Carusom. Ta je zdaj v skupnem seštevku padel na drugo mesto s tremi sekundami zaostanka, tretji pa je Španec Mikel Landa, ki zaostaja 23 sekund.

"Zmaga Simona v soboto mi je zagotovo dala dodaten zagon. Že nekaj dni se počutim odlično. Ekipa mi je pripravila teren in izkoristil sem priložnost. Škoda, da sem v drugi etapi padel, sicer bi lahko tudi v skupni razvrstitvi ciljal na prvo mesto," je dejal Adam Yates.

Nosilec modre majice vodilnega v skupni razvrstitvi Michal Kwiatkowski je priznal, da je razmišljal predvsem o skupnem seštevku. "Etapa je bila pisana na kožo Petru Saganu, zato sem se ga držal do konca in zadovoljen sem z drugim mestom. Pričakujem, da ponedeljkova pretežno ravninska etapa ne bo prinesla sprememb, tako da bo odločitev o skupnem zmagovalcu padla v torek na kronometru."

Pariz-Nica, 8. etapa, Nica-Nica, 110 km: 1. D. DE LA CRUZ ŠPA 2:53:06 2. O. FRAILE ŠPA isti čas 3. M. SOLER ŠPA +0:03 4. P. KONRAD AVT 0:38 5. T. WELLENS BEL isti 6. S. YATES VB čas Končni vrstni red: 1. M. SOLER ŠPA 30:22:41 2. S. YATES VB +0:04 3. G. IZAGIRRE ŠPA 0:14 4. I. IZAGIRRE ŠPA 0:16 5. T. WELLENS BEL isti čas

Tirreno-Adriatico, 5. etapa, Castelraimondo-Filottrano, 178 km: 1. A. YATES VB 4:16:35 2. P. SAGAN SLK +0:07 3. M. KWIATKOWSKI POL čas 23. J. POLANC SLO 0:38 40. S. ŠPILAK SLO 1:11 50. P. ROGLIČ SLO 1:54 57. K. KOREN SLO 81. L. MEZGEC SLO 11:08 Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. M. KWIATKOWSKI POL 21:31:28 2. D. CARUSO ITA +0:03 3. M. LANDA ŠPA 0:23 4. G. THOMAS VB 0:29 ... 18. S. ŠPILAK SLO 3:26 21. J. POLANC SLO 4:01 28. P. ROGLIČ SLO 7:58 63. K. KOREN SLO 26:46 94. L. MEZGEC SLO 39:22

