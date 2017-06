Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Simon Špilak (v sredini) je v cilj prišel skupaj z Damianom Carusom in Stevenom Kruijswijkom 40 sekund za zmagovalcem. Foto: EPA Lawrence Warbasse je prvič zmagal v profesionalni karieri. Foto: EPA Sorodne novice Matthews premagal Sagana in oblekel rumeno majico Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Špilak med najbolj aktivnimi na ciljnem vzponu - nagrada 4. mesto

Dirka se bo končala v nedeljo s kronometrom

13. junij 2017 ob 18:49

Villars-sur-Ollon - MMC RTV SLO/STA

Ameriški kolesar Lawrence Warbasse je presenetljivo zmagal na četrti etape Dirke po Švici, ki se je začela v Bernu, končala pa z vzponom na Villars-sur-Ollon. Izkazal se je tudi Simon Špilak s 4. mestom.

Skupno vodstvo je z drugim mestom prevzel Damiano Caruso (+0:40). Špilak, ki je v cilj prišel skupaj z Italijanom in Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom, je tudi v skupnem vrstnem redu četrti, za Carusom zaostaja 24 sekund. Prekmurec, zmagovalec dirke pred dvema letoma, je bil sicer med najbolj aktivnimi na ciljnem vzponu.

Že kmalu po štartu prve gorske etape na letošnji dirki je pobeg uspel četverici kolesarjev. V skupini so bili Kanadčan Antoine Duchesne, Nizozemca Nick van der Lijke in Lars Boom ter Warbasse. Potem ko je odpadel Boom, je imela ubežna trojica na vrhu prelaza Mosses (1.445 m) pred glavnino skoraj pet minut prednosti, na Villars-sur-Ollon (1.327 m) pa sta se družno podala le še Van der Lijke in Warbasse. 26-letni Američan, član ekipe Aqua Blue Sport, je imel na koncu dovolj moči, da je dosegel prvo zmago med profesionalci.

"Vesel sem, da sem do prve zmage prišel v Švici, kjer sem dve leti nastopal za ekipo IAM in se tu počutim kot doma. Vsi so vzklikali moje ime, kar mi je dalo dodatnih moči. Pred zadnjim vzponom sem si dejal, da lahko zmagam, počutil sem se dobro, vseeno pa je zame to veliko presenečenje," je dejal presrečni Warbasse.

V sredo bodo kolesarji prevozili najdaljšo, 222-kilometrsko etapo, premagati pa bodo morali tudi 2.005 m visoki prelaz Simplon. Dirka se bo končala v nedeljo s kronometrom v Schaffhausnu.

Bern - Villars-sur-Ollon, 150 km: 1. L. WARBASSE ZDA 3:48:55 2. D. CARUSO ITA +0:40 3. S. KRUIJSWIJK NIZ oba 4. S. ŠPILAK SLO isti čas 5. D. POZZOVIVO ITA 0:44 6. M. FRANK ŠVI 0:47 7. M. SOLER ŠPA 0:59 147. M. MOHORIČ SLO 22:03 149. M. KUMP SLO isti čas

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. D. CARUSO ITA 12:08:35 2. S. KRUIJSWIJK NIZ +0:15 3. D. POZZOVIVO ITA 0:24 4. S. ŠPILAK SLO isti čas 5. M. SOLER ŠPA 0:31 133. M. MOHORIČ SLO 32:56 154. M. KUMP SLO 38:02

