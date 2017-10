Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Primoža Rogliča na podelitev ni bilo. Foto: Reuters Matej Mohorič je napad sprožil tri kilometre pred ciljem. Foto: Reuters Dodaj v

Zlato kolo spet Rogliču in Batageljevi

Tretja zmaga za Mohoriča

8. oktober 2017 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gašper Katrašnik je tako kot lani dobil kolesarsko dirko v Podsmreki, s katero se tradicionalno končuje kolesarska sezona.

Na dirki po tradiciji podelijo nagrado zlato kolo za najboljšega kolesarja in kolesarko na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Nagrada je tako kot lani romala v roke Primoža Rogliča in Polone Batagelj.

"Lepo je ponoviti zmago. Lepo je, ker je to zadnja dirka sezone in grem na letni odmor z boljšo vestjo ter zagonom za drugo leto. Mislim, da vsako leto napredujem. To je vidno na treningih in po rezultatih. Vsako leto so boljši, manjka pa kakšna zmaga. To šteje in to si želimo. Garali bomo, da jih bo še več. Zagona imam precej, izzivov je precej, želja je," je dodal Katrašnik, ki je pohvalil delo svojih ekipnih kolegov, po njihovi zaslugi je prišel do sprinta dovolj svež, da je opravil s tekmeci.

Vsi zmagovalci VN Avtomojster:

2001: Rado Rogina

2002: Borut Božič

2003: Tadej Valjavec

2004: Grega Bole

2005: Grega Bole

2006: Matic Strgar

2007: Borut Božič

2008: Blaž Furdi

2009: Grega Bole

2010: Blaž Jarc

2011: Grega Bole

2012: Marko Kump

2013: Luka Pibernik

2014: Luka Mezgec

2015: Marko Kump

2016: Gašper Katrašnik

2017: Gašper Katrašnik

Tretja zmaga za Mohoriča

Vsi najboljši Slovenci na dirki ni bilo, Matej Mohorič je nastopil na dirki Izziv Hongkonga, kjer se je veselil tretje zmage med profesionalci. Kolesar ekipe UAE Emirates je na cilj 113 kilometrov dolge, dokaj zahtevne proge prišel sam, na koncu je imel pet sekund prednosti pred Avstralcem Robbiejem Huckerjem.

"UAE Emirates je bila ena od dveh ekip svetovne serije na startu. Vedeli smo, da se moramo izogniti bremenu vodenja dirke, da moramo v beg in to smo storili. Po 35 kilometrih sva z Benom Swiftom napadla in s skupino 20 kolesarjev se je zgodila ključna poteza dirke. Skupina je sicer razpadala, kakšne tri kilometre pred koncem, na rahlo vzpenjajočem delu trase, sem sprožil zmagovalni napad. Vesel sem uspeha, posebej ker sem moštvenim kolegom in ekipi poplačal za vse trud," je bil vesel Mohorič.

S. J.