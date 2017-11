Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kyrie Irving, ki igra z zaščitno masko, kar mu zmanjšuje vidni kot, je z zelo natančnim metom dosegel 30 točk in bil najboljši ob zmagi Bostona v Atlanti z 99:110. Foto: Reuters Dodaj v

Boston in Golden State do zmag kljub visokemu zaostanku

30 točk Irvinga, 35 Curryja

19. november 2017 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Boston je v Ligi NBA proti Atlanti izničil zaostanek 16 točk in zmagal že petnajstič zapored, še večji podvig pa je v Philadelphii uspel Golden Statu.

Kyrie Irving, ki na četrtkovem derbiju (zmaga Bostona nad Golden Statom) ni bil prav natančen, je tokrat zadel kar deset od dvanajstih metov iz igre, vključno s petimi trojkami (ob tem je bil uspešen tudi pri vseh petih prostih metih), dvoboj pa je končal s 30 točkami, petimi podajami in štirimi skoki. Jaylen Brown (iz igre 10/13) je s 27 točkami postavil rekord kariere, njegova trojka sredi tretje četrtine pa je Bostonu prinesla prvo vodstvo na tekmi. Brown je še vedno v šoku, ker je pred dnevi umrl njegov najboljši prijatelj Trevin Steede. Boston tako izjemnega štarta v sezono ne pomni, izmed 17 tekem je izgubil le dve. Dennis Schroder je bil s 23 točkami prvi strelec Atlante, ki je z delnim izidom 16:0 v prvi četrtini povedla za 15 točk. A če je v prvi četrtini Bostonu nasula kar 35 točk, jih je v drugi le 15.

Golden State od -24 do zmage za osem

Golden State je ob polčasu dvoboja proti Philadelphii zaostajal s 74:52, na koncu pa zmagal s 124:116. Glavni motor preobrata je bil Stephan Curry, ki je dosegel 35 točk. Zadel je polovico metov iz igre (11/22) in vseh devet prostih metov. Ko je zadel trojko in malo pozneje še prosta meta, je Golden State povedel z 90:89. Curry je zadel novo trojko, Draymond Green pa zabil za 99:89. Prvaki, pri katerih je Kevin Durant dosegel 27 točk, so največ zaostajali za 24, v tej sezoni Lige NBA pa še ni bilo ekipe, ki bi po takšnem zaostanku na koncu slavila zmago. Ben Simmons je za Philadelphio zbral 23 točk in 12 podaj, Joel Embiid pa 21. Houston je zmagal sedmič v zadnjih osmih tekmah, tokrat je bil s 105:83 boljši od Memphisa. James Harden (29 točk) je bil spet prvi strelec, Chris Paul je dodal 17 točk in 13 skokov.

Liga NBA, tekme 18. novembra

ATLANTA - BOSTON 99:110

Schröder 23, Bazemore 19; Irving 30, Brown 27, M. Morris in Tatum po 14.

PHILADELPHIA - GOLDEN STATE 116:124

Curry 35, Durant 27, Thompson 17; Simmons 23, Embiid 21.

CHARLOTTE - LA CLIPPERS 102:87



ORLANDO - UTAH 85:125



MEMPHIS - HOUSTON 83:105



DALLAS - MILWAUKEE 111:79



PORTLAND - SACRAMENTO 102:90

T. O.