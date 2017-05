Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! LeBron James v končnici v povprečju dosega po 35 točk na tekmo. Foto: Reuters Kevin Love je zadeval iz rakete in izza črte (met 6/9). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cavsi z rušilno močjo LeBrona zlahka prek Bostona

James in Love skupaj dosegla 70 točk

18. maj 2017 ob 08:01

Boston - MMC RTV SLO

Zagovorniki nezanimivosti oziroma rezultatske predvidljivosti Lige NBA in že vnaprej določenega finalnega para Golden State - Cleveland vse bolj prihajajo na svoj račun. Konferenčni finale je z odliko odprlo tudi drugo super moštvo.

Cleveland je v Bostonu vodil od uvodne minute naprej in zanesljivo slavil s 117:104. Že ob polčasu je bila razlika 22 točk. LeBron James in Kevin Love sta skupaj dosegla 70 točk. Izjemni James se je ustavil pri 38 točkah (met 14/24), 9 skokih in 7 podajah, Love je dodal 32 točk (rekord končnice) in 12 skokov. Dvomestna sta bila še Tristan Thompson (20) in Kyrie Irving (11).

Predvsem predstave Jamesa v tej končnici strokovnjaki ocenjujejo kot doslej največji približek legendarnemu Michaelu Jordanu. Za superzvezdnika Cavsov nasprotniki preprosto ne najdejo učinkovite obrambe. Njegovo povprečje v končnici je 35 točk, 9 skokov in 7 podaj na tekmo, ob 55-odstotnem metu za dve in 46-odstotnem za tri. Vsaj 35 točk je dosegel na zadnjih petih tekmah.

James je po tekmi hvalil svoja soigralca pod obročema: "Naša dva visoka igralca Kevin in Tristan sta dala ton tekmi. Bila sta izjemna. Videl sem že zjutraj v Kevinu, da bo to njegov večer. Ni me razočaral."

Tako Cleveland (9:0) na Vzhodu kot Golden State (10:0) na Zahodu sta v tej končnici še neporažena in kaže, da bomo junija gledali ponovitev lanskega finala, ki ga je s 4:3 dobil Cleveland.

Trener Clevelanda Tyrone Lue priznava, da je recept enostaven. "Ko LeBron igra na takem nivoju, morajo biti ostali igralci le solidni, da dobimo tekmo." James je v prvem delu ob različnih čuvajih zadeval kadar koli se mu je zazdelo in ob pomoči Lova je prednost narasla na 26 točk.

Avery Bradley in Jae Crowder sta bila z 21 točkami najučinkovitejša pri Bostonu. Isaiah Thomas je zbral 17 točk in 10 podaj. Celticsi so se z delnim izidom 11:3 ob koncu tretje četrtine približali na 92:75, vendar so Cavsi spet kmalu pobegnili na +20.

Naslednja tekma bo v noči na soboto prav tako v Bostonu.

Vzhod, prva tekma:

BOSTON (1) - CLEVELAND (2) (0:1)

104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)

Crowder in Johnson po 21, Thomas 17 in 10 podaj, Horford in Green po 11, Brown 10; James 38 (met 14/24), 9 skokov in 7 podaj, Love 32 in 12 skokov, Thompson 20, Irving 11.

ZAHOD, finale, tretja tekma, sobota:

SAN ANTONIO (2) - GOLDEN STATE (1) (0:2)

