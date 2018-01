Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je prvič v sezoni dosegel dvomestno število podaj. Foto: Reuters Vodstvo Bostona v drugem polčasu ni bilo ogroženo. Foto: Reuters Dodaj v

Dragić in Olynyk z dvojnima dvojčkoma zrežirala zmago Miamija

Boston v derbiju Vzhoda nadigral Cleveland

4. januar 2018 ob 07:54

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić je z eno izmed najboljših predstav sezone popeljal košarkarje Miamija do zmage nad Detroitom. Ob njem je blestel tudi krilni center Kelly Olynyk.

Dragić je ob metu 9/19 dosegel 24 točk, ob tem pa dodal še 13 podaj (pet manj od rekorda kariere) in 5 skokov. Olynyk, ki je pred sezono prišel iz Bostona, je vknjižil 25 točk in 13 skokov.

Prav omenjeni dvojec je poskrbel za odločilno akcijo ob koncu tekme. Dragić je v zadnji minuti pri vodstvu Vročice za tri zgrešil met. Olynyk je žogo odbil do Josha Richardsona (23 točk) in s tem podaljšal posest. Dragić je 14 sekund pozneje podal Olynyku, ki je s polaganjem poskrbela za varnih plus pet.

Miami je iz igre metal 51-odstotno, zadel je 17 trojk (met 17/34). Visokim košarkarjem Miamija je veliko preglavic povzročal srbski center Boban Marjanović, ki je začel prvo tekmo po koncu sezone 2015/16, ko je bil še v San Antoniu. 221 centimetrov visoki orjak je zamenjal poškodovanega Andrea Drummonda in dosegel 15 točk ter zbral 9 skokov. Prvi strelec Pistonsov je bil Tobias Harris z 19 točkami.

Rozier zasenči tako Irvinga kot Jamesa

Največ pozornosti je požel potencialni obračun finala Vzhoda med Bostonom in Clevelandom ter ponovno snidenje še do pred kratkim soigralcema Kyriem Irvingom in LeBronom Jamesom. S 102:88 je bil prepričljivo boljši Boston, igralec tekme pa je bil z 20 točkami rezervist Celticsov Terry Rozier. Irving je dosegel 11 točk, James pa je bil z 19 prvi strelec Cavaliersov. Isaiah Thomas, ki je za Cleveland debitiral dan prej, zaradi počitka ni igral. Nekdanjega košarkarja Bostona so gledalci pozdravili s stoječimi ovacijami.

MIAMI - DETROIT 111:104

Olynyk 25 in 13 skokov, Dragić 24 (met: 9/19), 5 skokov in 13 podaj v 37 minutah; Harris 19, Bullock 17.

BOSTON - CLEVELAND 102:88

Rozier 20, Tatum in Smart po 15, Irving 11; James 19, Korver 15.

ORLANDO - HOUSTON 98:116

Gordon 16, Payton, Hezonja 14; Green 27, Capela 21, Gordon, Anderson 17.

PHILADELPHIA - SAN ANTONIO 112:106

Simmons 26, Embiid 21, 11 skokov, Redick 20; Mills 26, Aldridge 24.

WASHINGTON - NEW YORK 121:103

Beal 27, Wall 25, Gortat 21; Beasley 20, Porzingis 16.

BROOKLYN - MINNESOTA 98:97

Dinwiddie 26, Harris 17; Butler 30, Wiggins 17, Towns 16, 10 skokov.

CHICAGO - TORONTO 115:124

Holiday 26, Markkanen 22, 12 skokov; DeRozan 35, Wright 25.

MILWAUKEE - INDIANA 122:101

Antetokounmpo 31, 10 skokov, Middleton 27; Sabonis 24, Collison 17.

DALLAS - GOLDEN STATE 122:125

Matthews 22, Powell 21; Curry 32, Durant in Thompson po 25.

DENVER - PHOENIX 134:111

Harris 36, Chandler 17, Lyles 16; Booker 17, Chriss, Monroe po 16.

UTAH - NEW ORLEANS 98:108

Mitchell 24, Johnson 20; Davis 29, 15 skokov, Holiday 24.

LA LAKERS - OKLAHOMA CITY 96:133

Kuzma 18, Caldwell Pope 12; George, Ferguson po 24, Westbrook 20, 12 podaj.

Tekmi 4. januarja:

HOUSTON - GOLDEN STATE

LA CLIPPERS - OKLAHOMA CITY



Tekme 5. januarja:

PHILADELPHIA - DETROIT

BOSTON - MINNESOTA

MIAMI - NEW YORK

MILWAUKEE - TORONTO

DALLAS - CHICAGO

SAN ANTONIO - PHOENIX

DENVER - UTAH

MEMPHIS - WASHINGTON

PORTLAND - ATLANTA

LA LAKERS - CHARLOTTE

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 41 31 10 75,6 TORONTO RAPTORS 36 26 10 72,2 CLEVELAND CAVALIERS 38 25 13 65,8 WASHINGTON WIZARDS 38 22 16 57,9 MILWAUKEE BUCKS 36 20 16 55,6 DETROIT PISTONS 36 20 16 55,6 MIAMI HEAT 37 20 17 54,1 INDIANA PACERS 38 19 19 50,0 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 37 18 19 48,6 NEW YORK KNICKS 38 18 20 47,4 BROOKLYN NETS 38 15 23 39,5 CHARLOTTE HORNETS 37 14 23 37,8 CHICAGO BULLS 38 13 25 34,2 ORLANDO MAGIC 39 12 27 30,8 ATLANTA HAWKS 37 10 27 27,0 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIOR 38 30 8 78,9 HOUSTON ROCKETS 36 27 9 75,0 SAN ANTONIO SPURS 39 26 13 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLV 39 24 15 61,5 OKLAHOMA CITY THUNDE 38 21 17 55,3 DENVER NUGGETS 37 20 17 54,1 PORTLAND TRAIL BLAZE 37 19 18 51,4 NEW ORLEANS PELICANS 37 19 18 51,4 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 36 17 19 47,2 UTAH JAZZ 38 16 22 42,1 PHOENIX SUNS 40 15 25 37,5 DALLAS MAVERICKS 39 13 26 33,3 SACRAMENTO KINGS 37 12 25 32,4 MEMPHIS GRIZZLIES 38 12 26 31,6 LOS ANGELES LAKERS 37 11 26 29,7

