V veliko čast mi je, da sem postal prvi Slovenec na tekmi vseh zvezd. To je nekaj, o čemer bom govoril svojim otrokom in vnukom. Zelo sem ponosen na ta trenutek. Goran Dragić James je tretjič v karieri postal MVP tekme vseh zvezd. Foto: Reuters Damian Lillard (na fotografiji) je bil skupaj z DeMarjem DeRozanom z 21 točkami najboljši strelec ekipe Stephena Curryja. Foto: Reuters

Dragić na tekmi zvezd v 11 minutah dosegel dve točki

LeBron James MVP tekme zvezd

19. februar 2018 ob 06:21,

zadnji poseg: 19. februar 2018 ob 08:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ekipa LeBrona Jamesa je v Los Angelesu na tekmi vseh zvezd premagala izbrano vrsto Stephena Curryja s 148:145.

Kapetan zmagovalne ekipe je zbral 29 točk, 10 skokov in 8 podaj, s čimer je bil tretjič v karieri izbran za MVP-ja tekme. Dobro minuto pred koncem je dobil dvoboj z Joelom Embiiidom, zadel trojko in izenačil (144:144), nato pa po podaji Kyrieja Irvinga zadel še za 146:145. Zmago je dobrih deset sekund pred koncem po Jamesovi podaji potrdil Russell Westbrook. Ekipa Stephena Curryja je v prvem polčasu sicer vodila za 15 točk.

Dragić dosegel prvi slovenski točki

Velik trenutek za slovensko košarko. Goran Dragić je postal prvi Slovenec, ki je zaigral na tekmi vseh zvezd v Ligi NBA. V ekipi zmagovalcev je v 11 minutah ob metu 1/3 dosegel dve točki, ujel je štiri skoke ter podelil eno podajo. V igro je prvič vstopil v prvi četrtini, ko je na parketu zamenjal LaMarcusa Aldridga, edini koš je dosegel točno minuto pred koncem četrtine, ko je zadel s polrazdalje za 31:38.

Dragić: Zelo sem ponosen

"Celoten konec tedna je bil izjemno doživetje. V vsem sem užival. V prihodu v Staples Center, srečanju s komisarjem lige, v vsem fotografiranju z otroci in LeBronovo ekipo, v predstavitvi igralcev, ko sem se predstavil pred toliko ljudmi. V veliko čast mi je, da sem postal prvi Slovenec na tekmi vseh zvezd. To je nekaj, o čemer bom govoril svojim otrokom in vnukom. Zelo sem ponosen na ta trenutek," je po tekmi povedal Dragić.

James tretjič MVP

James, ki je bil zlasti v končnici tekme eden izmed najzaslužnejših za zmago svoje ekipe, je tretjič v karieri prejel naziv najkoristnejšega igralca tekme zvezd, prvič po desetih letih. Prvič je ta naziv prejel leta 2006, drugič dve leti pozneje.

67. tekma all star:

EKIPA LEBRON - EKIPA STEPHEN 148:145

JAMES 29 DEROZAN 21 DURANT 19 Lillard 21 George 16 EMBIID 19 Beal 14 Towns 17 Drummond 14 ANTETOKOUNMPO 16 IRVING 13 Thompson 15 DAVIS 12 HARDEN 12 Walker 11 CURRY 11 WESTBROOK 11 Horford 6 Oladipo 7 Lowry 4 Dragić 2 Green 3 Aldridge 0 Butler 0

S. J., M. L.