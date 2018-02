Dragić vendarle na tekmi vseh zvezd v Staples Centru

Že tretja odpoved zaradi poškodbe v ekipi LeBrona Jamesa

1. februar 2018 ob 20:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Goran Dragić bo prvič zaigral na tekmi All Star. Zaradi poškodbe je nastop moral odpovedati še Kevin Love in MVP zadnjega evropskega prvenstva bo tako nastopil v ekipi LeBrona Jamesa.

31-letni organizator igre Miamija bo zaigral v Staples Centru 18. februarja. Zaradi poškodbe sta nastop odpovedala tudi DeMarcus Cousins in John Wall, priložnost pa bosta dobila Paul George in Andre Drummond.

Kapetan James ima izjemno močno ekipo. Poleg zvezdnika Clevelanda bodo v začetni peterki še Anthony Davis, Kevin Durant, Paul George in Kyrie Irving. Na klopi bodo začeli LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, Russell Westbrook, Andre Drummond in Dragić.

Stephen Curry je izbral 12 igralcev in do zdaj še ni dobil nobene odpovedi. Poleg zvezdnika Golden Stata bodo v prvi peterki še Giannis Antetokounpo, DeMar DeRozan, Joel Embiid in James Harden. Na klopi bodo Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, Damien Lillard, Kyle Lowry, Klay Thompson in Karl Anthony Towns.

