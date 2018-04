Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Avstralec Mitch McCarron je bil s 23 točkami, devetimi skoki in šestimi podajami najboljši mož (indeks 36) tekme v Kopru. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Drobnjakove izkušnje tehtnico prevesile v korist Rogaške Dodaj v

Olimpija v Kopru dobila derbi s Primorsko

Krka gosti Šenčur

28. april 2018 ob 17:37,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 19:29

Koper - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrol Olimpije so v 12. krogu Lige za prvaka z 78:71 premagali Sixt Primorsko v gosteh in se utrdili na vrhu lestvice. Ljubljančani so tako dobili še drugi medsebojni obračun v mesecu dni.

30. marca je bilo v Tivoliju 85:56, tokrat pa so Primorci v Bonifiki nudili boljši odpor. Olimpija je dobila polčas z 42:38, nato pa na začetku drugega dela naredila delni izid 13:1 za vodstvo s 55:39. Pred zadnjo četrtino je semafor kazal 66:53.

McCarronu en skok zmanjkal do dvojnega dvojčka

Ljubljančani so do konca brez večjih težav ubranili prednost. Zelo sta bila razpoložena Mitch McCarron in Devin Oliver, ki sta dosegla 23 oziroma 20 točk. McCarronu je le en skok zmanjkal do dvojnega dvojčka. Pri domačih je blestel Tadej Ferme. S svojo 27. točko (trojke 7/15) je minuto pred koncem Koprčane približal na 71:77, a za preobrat ni bilo moči.

Olimpija je prepričljivo dobila skok - 44:30, občutno boljša pa je bila tudi pri metu za tri: 7/19 proti 11/37.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 12. krog



SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

71:78 (23:22, 15:20, 15:24, 18:12)

Ferme 27, Čakarun 16, Rebec 11; McCarron 23, Oliver 20, Hrovat 17.

Danes ob 19.00:

KRKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



ŠENTJUR - ILIRIJA



Ob 20.00:

HELIOS SUNS - ROGAŠKA

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 12 10 2 22 SIXT PRIMORSKA 12 8 4 20 ROGAŠKA 11 7 4 18 KRKA 11 6 5 17 HELIOS SUNS 11 5 6 16 ŠENČUR 11 5 6 16 ILIRIJA 11 2 9 13 ŠENTJUR 11 2 9 12

A. V.