Durant dobil tudi drugi medsebojni obračun z Westbrookom

Philadelphia presenetila Toronto

19. januar 2017 ob 08:13

Oakland - MMC RTV SLO

Drugič po prestopu v Golden State sta si nasproti stala Kevin Durant in Russell Westbrook. Spet se je veselil Kevin Durant, ki je s 40 točkami postavil rekord sezone. Bojevniki so slavili s 121:100.

Durant je v dveh tekmah proti svojemu nekdanjemu moštvu ob metu 28/50 dosegel 79 točk. Stephen Curry je tokrat prispeval 24 točk in 8 podaj.

Po izenačenem prvem polčasu je do odločitve prišlo v tretji četrtini, ki jo je Golden State dobil s 37:22. Westbrook je s 27 točkami, 15 skoki in 13 podajami prišel do 21. trojnega dvojčka v sezoni. Iz igre je metal 8/23. Imel je 10 izgubljenih žog. Pri Oklahomi, ki je igrala brez prvega centra Stevena Adamsa, je Enes Kanter vknjižil 22 točk.

James Harden je z 38 točkami popeljal Houston do prepričljive zmage nad Milwaukeejem (111:92), za katerega je Giannis Antetokounmpo zbral 32 točk in 11 skokov. Presenečenje je pripravila Philadelphia, ki je s 94:89 ugnala Toronto. Joel Embiid je dosegel 26 točk in 9 skokov.

Kljub 39 točkam Isaiaha Thomasa je Boston na svojem parketu klonil proti New Yorku s 117:106. Najzaslužnejši za zmago Knicksov je bil Derrick Rose s 30 točkami. Saša Vujačić ni igral.

BOSTON - NEW YORK 106:117

Thomas 39, Crowder 21; Rose 30 in 10 skokov, Kuzminskas in Hernangomez po 17, Vujačić ni igral.



DETROIT - ATLANTA 118:95

Jackson 26, Harris 19, Drummond 13 in 17 skokov, Udrih je obsedel na klopi; Millsap 21.



CHARLOTTE - PORTLAND 107:85

Walker 23, Batum 17; Lillard 21, McCollum 18.

PHILADELPHIA - TORONTO 94:89

Embiid 26, Ilyasova 18; DeRozan 25, Lowry 24.

WASHINGTON - MEMPHIS 104:101

Wall (13 podaj) in Porter po 25; Gasol 28, Conley 20.

NEW ORLEANS - ORLANDO 118:98

Davis 21 in 14 skokov, Galloway in Evans po 18; Payton in Gordon po 14.



HOUSTON - MILWAUKEE 111:92

Harden 38, Gordon 25; Antetokounmpo 32 in 11 skokov, Parker 15.

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY 121:100

Durant 40 in 12 skokov, Curry 24, Thompson 14; Westbrook 27, 15 skokov, 13 podaj in 10 izgubljenih žog, Kanter 22.

SACRAMENTO - INDIANA 100:106

Cousins 25, 12 skokov in 10 podaj, Gay 21; George 24, Teague 22.

Tekme 19. januarja:

CLEVELAND - PHOENIX

MIAMI - DALLAS

NEW YORK - WASHINGTON

SAN ANTONIO - DENVER

LA CLIPPERS - MINNESOTA

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 42 28 14 66,7 BOSTON CELTICS 42 26 16 61,9 NEW YORK KNICKS 43 19 24 44,2 PHILADELPHIA 76ERS 40 14 26 35,0 BROOKLYN NETS 41 8 33 19,5 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 40 29 11 72,5 INDIANA PACERS 41 22 19 53,7 CHICAGO BULLS 43 21 22 48,8 MILWAUKEE BUCKS 41 20 21 48,8 DETROIT PISTONS 44 20 24 45,5 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 42 24 18 57,1 WASHINGTON WIZARDS 41 22 19 53,7 CHARLOTTE HORNETS 42 21 21 50,0 ORLANDO MAGIC 44 17 27 38,6 MIAMI HEAT 42 12 30 28,6 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 43 27 16 62,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 44 25 19 56,8 DENVER NUGGETS 40 17 23 42,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 44 18 26 40,9 MINNESOTA TIMBERWOLV. 42 14 28 33,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 42 36 6 85,7 LOS ANGELES CLIPPERS 43 29 14 67,4 SACRAMENTO KINGS 41 16 25 39,0 LOS ANGELES LAKERS 46 15 31 32,6 PHOENIX SUNS 41 13 28 31,7 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 41 32 9 78,0 HOUSTON ROCKETS 44 32 12 72,7 MEMPHIS GRIZZLIES 44 25 19 56,8 NEW ORLEANS PELICANS 43 17 26 39,5 DALLAS MAVERICKS 41 14 27 34,1

R. K.