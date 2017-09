Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Edo Murić ostaja v Turčiji. Foto: BoBo Zelo sem vesel, da sem prestopil v Anadolu Efes. To je velik korak v moji karieri, saj bom prvič nastopil v Evroligi. Na to priložnost sem čakal dolgo časa. Verjamem, da sem pripravljen na novo poglavje v moji karieri. Trenutno sem z mislimi zgolj pri slovenski reprezentanci, po končanem prvenstvu pa bom začel razmišljati o klubski sezoni. Sorodne novice Murić: Evropi smo pokazali, da z nami ne bo "heca" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Edo Murić ostaja v Carigradu - je nov član Anadolu Efesa

Trenutno z mislimi zgolj pri slovenski reperezentanci

13. september 2017 ob 18:16

Carigrad - MMC RTV SLO

Edo Murić bo tudi po koncu evropskega prvenstva v košarki preživljal veliko časa v Carigradu, saj je okrepil najupešnejši turški klub, Anadolu Efes.

25-letni Edo, ki je lani branil barve Banvita (v Ligi prvakov bo zasedel končno drugo mesto), bo v novi sezoni igral za klub, ki ima osvojenih 13 naslovov državnih prvakov in 10 naslovov pokalnih zmagovalcev. Klub iz Carigrada je tudi redni udeleženec Evrolige.

"Zelo sem vesel, da sem prestopil v Anadolu Efes. To je velik korak v moji karieri, saj bom prvič nastopil v Evroligi. Na to priložnost sem čakal dolgo časa. Verjamem, da sem pripravljen na novo poglavje v moji karieri. Trenutno sem z mislimi zgolj pri slovenski reprezentanci, po končanem prvenstvu pa bom začel razmišljati o klubski sezoni," je prestop komentiral Edo.

Košarkar, ki igra na položaju krila, je od leta 2011 član slovenske izbrane vrste. Leta 2011 je debitiral na evropskem prvenstvu v Litvi, kjer je Slovenija osvojila sedmo mesto. Nastopil je tudi na evropskem prvenstvu v Sloveniji in na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji. Na letošnjem prvenstvu je do sedaj igral na vseh sedmih tekmah, povprečno pa odigra 19,8 minut na srečanje, v povprečju pa dosega 4,7 točke na tekmo, 3,6 skokov in eno podajo.

Svojo športno pot začel pri Parkljih iz Ljubljane. Leta 2010 je prestopil v novomeško Krko, kjer je ostal štiri sezone. S Krko je v sezoni 2010/11 osvojil naslov prvakov v Eurochallengu, štirikrat je z novomeško ekipo osvojil tudi naslov državnih prvakov. Njegova zadnja sezone v dresu Krke je bila tudi njegova najuspešnejša v novomeškem dresu (povprečje 13,4 točke na tekmo). Iz Krke je 202 centimetra visoki košarkar prestopil k srbskemu Partizanu, kjer je igral do leta 2016.

